Israel-Palestine Tensions Escalate as Activists Detained

Reports of treatment of activists in Israel, including being handcuffed, knee-cradled, and subjected to insults and mistreatment by police and a government minister. Also, the announcement of likely freedom for Italian citizens being held after international pressure.

Ammanettati, bendati, le schiene ricurve. Costretti a fissare il pavimento, trascinati come sacchi, derisi e insultati dalla polizia israeliana e da un ministro del governo, che gli urla contro a favore di telecamere: 'Benvenuti in Israele'.

Una donna grida 'Free Palestine', due agenti dello Shin-Bet le chinano il capo a terra con una manata. Decine di attivisti inginocchiati in un hangar, le mani immobilizzate da fascette. Ben-Gvir, ministro della Sicurezza nazionale e leader del partito ultranazionalista Otzma Yehudit, li insulta ripetutamente mentre sventola la bandiera israeliana.

'Guardate come sono ridotti ora. Non eroi, sostenitori del terrorismo. Chiedo a Netanyahu di consegnarmeli per lungo tempo nelle prigioni antiterrorismo'. Anche la ministra dei Trasporti Miri Regev passeggia compiaciuta tra le fila degli attivisti immobilizzati.

Altri due, il deputato del Movimento Cinque Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, sono partiti ieri sera alla volta di Roma.

'È inammissibile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona', accusano Meloni e Tajani. E aggiungono: 'L'Italia pretende inoltre le scuse per il totale disprezzo mostrato nei confronti delle esplicite richieste del Governo italiano'. Una che in una nota denuncia il 'trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele'.

Mentre la, ricevuto dal segretario generale Riccardo Guariglia, e annuncia un possibile voto italiano a favore delle sanzioni Ue contro Gerusalemme. Lo Yvette Cooper, ministra degli Esteri inglese, si dice 'inorridita' dai video-shock.

'I civili devono essere protetti. Il diritto internazionale umanitario deve essere rispettato' twitta invece la commissaria Ue alla gestione delle emergenze Hadja Lahbib. In serata Tajani annuncia a Cinque Minuti, intervistato da Bruno Vespa, l'imminente liberazione dei connazionali: 'Abbiamo ottenuto che domattina (stamattina, ndr) tutti i connazionali in stato di fermo partiranno dall'aeroporto di Ramon verso la Grecia o la Turchia'. Ma la polemica monta.

Alla Camera il ministro della Difesa Guido Crosetto conferma la, 'nessuna ambiguità'. Poi si rivolge a Ben-Gvir: 'Noi ci vantiamo di aver sempre trattato con rispetto i suoi connazionali e non abbiamo l'abitudine di arrestare le persone in acque internazionali'.

'Passi dalle parole ai fatti, tolga il veto che impedisce all'Ue di sospendere l'accordo di cooperazione con Israele' tuona la segretaria dem Elly Schlein. Così il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte. 'Immagini sconce, ledono la dignità di qualsiasi essere umano'





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