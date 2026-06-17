Israele approva l'espansione di una scuola ebraica a Hebron

Il ministro delle Finanze israeliano ha approvato la costruzione di un edificio scolastico per coloni ebrei nel centro storico di Hebron, suscitando critiche palestinesi per la violazione dell'Accordo di Hebron del 1997.

Il ministro delle Finanze israeliano Bezalal Smotrich ha annunciato mercoledì l'approvazione della costruzione di un edificio di mille metri quadrati destinato a una scuola ebraica nel centro storico di Hebron , in Cisgiordania .

La decisione arriva un giorno dopo che lo stesso Smotrich aveva dichiarato di aver annullato un accordo che conferiva al comune palestinese il controllo su determinate attività edilizie e di pianificazione intorno al santuario della Grotta dei Patriarchi, luogo sacro per ebrei, musulmani e cristiani. Secondo i palestinesi, questa mossa viola l'Accordo di Hebron del 1997, che prevede la presenza di truppe israeliane nell'area ma richiede l'approvazione palestinese per i nuovi progetti edilizi.

L'enclave intorno alla Grotta dei Patriarchi ospita oltre mille coloni ebrei che vivono tra decine di migliaia di palestinesi sotto il completo controllo di sicurezza israeliano. Il patrimonio religioso della città ha reso Hebron un punto focale per i coloni israeliani, determinati ad espandere la loro presenza.

Smotrich, esponente dell'estrema destra e noto per voler seppellire l'idea di uno Stato palestinese, ha dichiarato in un comunicato: Stiamo continuando a costruire la Terra d'Israele nella pratica e ad attuare la sovranità effettiva negli insediamenti. La decisione è stata accolta con forti critiche da parte dei palestinesi e della comunità internazionale.

Issa Amro, attivista palestinese residente a Hebron, ha espresso timori che lo smantellamento di parti dell'Accordo di Hebron possa privare i residenti palestinesi dei servizi di base e portare a un'escalation della tensione. Ha dichiarato che questa mossa significa una pulizia etnica delle famiglie palestinesi dalle loro case e un ulteriore sfollamento, descrivendo le azioni di Israele come un furto dei sogni dei palestinesi di avere uno Stato e di vivere senza violenza e senza paura.

L'approvazione della scuola rappresenta l'ultimo episodio di una lunga serie di controversie edilizie a Hebron, città simbolo del conflitto israelo-palestinese, dove ogni mossa viene seguita con attenzione dalla comunità internazionale





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hebron Coloni Cisgiordania Accordo Di Hebron Insediamenti

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Netanyahu dopo accordo: 'Abbiamo salvato Israele, ma non è finita qui'Leggi su Sky TG24 l'articolo Netanyahu dopo l’accordo Usa-Iran: 'Abbiamo salvato Israele, ma non è finita qui'

Read more »

Trump annuncia accordo preliminare per porre fine alla guerra nel GolfoIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che un accordo preliminare per porre fine alla guerra nel Golfo è stato firmato dagli Stati Uniti e dall'Iran. Tuttavia, i dettagli dell'accordo non sono ancora stati resi pubblici e sia gli Stati Uniti che l'Iran hanno dichiarato che una pace permanente deve ancora essere negoziata. L'accordo estende una fragile tregua annunciata ad aprile per altri 60 giorni e riapre lo stretto di Hormuz, bloccato dall'Iran dopo che gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran a febbraio.

Read more »

Accordo Usa-Iran, Washington: «Nessun pagamento, per ora al massimo piccoli gesti». E sull’uranio sepolto non c’è frettaCessate il fuoco in Libano, ma se Hezbollah attacca Israele può difendersi

Read more »

Israele si appropria dei poteri sul santuario di Hebron, Smotrich: 'passo storico'Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha annunciato il trasferimento all'autorità israeliana dei poteri di pianificazione e costruzione sul sito conteso della Tomba dei Patriarchi a Hebron, suscitando condanne palestinesi e internazionali.

Read more »