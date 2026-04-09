Israele apre al dialogo con il Libano sotto pressione internazionale

Israele si dichiara pronto a negoziare direttamente con il Libano, in risposta alle richieste di Beirut. La decisione arriva dopo nuovi attacchi israeliani, che hanno provocato condanne internazionali e spinto Donald Trump a chiedere una riduzione dell'intensità dei raid. I colloqui si concentreranno sul disarmo di Hezbollah e sulla costruzione di relazioni pacifiche, con la mediazione degli Stati Uniti. L'annuncio giunge in un momento delicato, con la tregua con l'Iran ancora fragile e i mercati finanziari che risentono delle incertezze.

Israele apre le porte a trattative dirette con il Libano , rispondendo a un appello di Beirut dopo che le forze di difesa israeliane (Idf) hanno colpito diversi obiettivi nel paese dei cedri giovedì, emettendo nuovi avvisi di evacuazione a sud della capitale. Questo si verifica all'indomani dell'attacco più grave contro il vicino libanese dall'inizio della guerra.

L'azione militare israeliana ha suscitato una forte condanna da parte della comunità internazionale, portando l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump a sollecitare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a ridurre l'intensità dei raid. L'obiettivo dichiarato è contribuire a preservare la tregua di due settimane con l'Iran e garantire il successo dei negoziati imminenti con Teheran.\Un funzionario dell'amministrazione statunitense ha rivelato a Nbc che Israele ha acconsentito ad 'essere un partner collaborativo'. Tuttavia, Netanyahu non si è impegnato a un cessate il fuoco nei confronti di Hezbollah, affermando che le operazioni militari continueranno 'ovunque sia necessario'. Questa posizione contrasta con le richieste delle autorità libanesi, che considerano il cessate il fuoco un prerequisito fondamentale per avviare il dialogo diplomatico. Secondo Axios, i colloqui inizieranno la prossima settimana presso il Dipartimento di Stato a Washington, a livello di ambasciatori, con la partecipazione del mediatore americano a Beirut. 'In risposta alle ripetute richieste del Libano di avviare negoziati diretti con Israele, ho incaricato il governo di intraprenderli il prima possibile', ha annunciato Netanyahu. Ha precisato che i negoziati si concentreranno sul disarmo di Hezbollah e sulla costruzione di relazioni pacifiche tra Israele e Libano. Un'ora prima di questa dichiarazione, il presidente libanese Joseph Aoun aveva ribadito che l'unica soluzione per la situazione in Libano è un cessate il fuoco seguito da trattative dirette tra le parti coinvolte. La comunità internazionale, inclusa una serie di capitali europee come Parigi, Berlino, Londra e Madrid, insieme a Mosca, Ankara e il Pakistan, ha condannato i raid israeliani e ha chiesto che anche il Libano sia incluso nella tregua con l'Iran. Il Pakistan, in particolare, ospiterà i primi colloqui diretti tra la delegazione di Teheran, guidata dal presidente del parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, e quella di Washington, guidata dal vicepresidente J.D. Vance.\Le autorità pakistane hanno intensificato le misure di sicurezza nella capitale, bloccando l'accesso in un'area di 3 chilometri attorno all'hotel di lusso Serena, dove si prevede l'alloggio delle due delegazioni. Ghalibaf ha avvertito che le violazioni del cessate il fuoco comporteranno conseguenze significative e ha invitato a cessare immediatamente gli attacchi a Beirut, sottolineando che il Libano e il resto dell'asse regionale iraniano sono parti integranti dell'accordo. Nonostante le tensioni, la fragile tregua tra Stati Uniti, Israele e Iran ha finora resistito, sebbene le due nazioni abbiano fornito interpretazioni divergenti sui termini iniziali, entrambi rivendicando la vittoria. Trump si è espresso in modo 'molto ottimista' sulla prospettiva di un accordo di pace con l'Iran, pur avvertendo che le forze statunitensi rimarranno nella regione 'fino a quando non sarà raggiunto un vero accordo e non sarà pienamente rispettato', con la minaccia implicita di un'escalation di conflitti. Nel frattempo, lo stretto di Hormuz, cruciale per il commercio petrolifero, è rimasto sostanzialmente chiuso. Teheran, secondo una fonte iraniana citata dalla Tass, consentirà il passaggio di non più di 15 navi al giorno in base all'accordo di cessate il fuoco. Le mine piazzate dai Pasdaran e i potenziali pedaggi imposti dal regime degli ayatollah continuano a rappresentare incertezze, pesando sui mercati azionari europei e asiatici, che hanno mostrato segnali di rallentamento dopo una breve ripresa. Il prezzo del petrolio è tornato a sfiorare i 100 dollari al barile. In un recente attacco, l'Idf ha dichiarato di aver ucciso a Beirut Ali Yusuf Harshi, nipote e segretario del leader di Hezbollah Naim Qassem. Secondo le autorità libanesi, gli attacchi israeliani hanno causato la morte di circa 1.700 persone, con oltre 300 vittime mercoledì, e hanno costretto più di un milione di persone ad abbandonare le proprie case





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