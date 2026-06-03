Israele avanza in Libano: riconquista del castello di Beaufort e sfollamenti forzati a Tiro

L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di Tiro e ha ripreso il controllo del castello di Beaufort, simbolo dell'occupazione terminata nel 2000. La città è sottoposta a bombardamenti continui e l'uso di fosforo bianco è stato documentato. Il primo ministro libanese denuncia una politica di distruzione e sfollamento collettivo, mentre Hezbollah risponde con lanci di razzi. I negoziati appaiono compromessi.

Dopo aver ordinato l'evacuazione di Tiro e aver riconquistato il castello di Beaufort , l'esercito israeliano sembra determinato a ristabilire l'occupazione terminata nel 2000. La situazione nella città libanese è di costante tensione, con bombardamenti e distruzioni che continuano nonostante i presunti cessate il fuoco.

Il negozio di Mohammad, nel centro di Tiro, è solo un esempio della devastazione: le vetrine sono in frantumi, gli edifici distrutti e la polvere ricopre ogni cosa. I droni sorvolano la città e le esplosioni riecheggiano a intervalli irregolari. Dall'inizio di marzo, il frastuono della guerra non ha mai smesso di turbare gli abitanti. Tiro è ora inglobata nella "zona rossa" israeliana, sottoposta a ordini di sfollamento forzato.

La "linea gialla" stabilita ad aprile è diventata zona di occupazione, con l'esercito israeliano che procede demolendo villaggi libanesi. Il 26 maggio, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato l'ampliamento della zona di occupazione, imponendo ai civili di fuggire a nord del fiume Zahrani, a quaranta chilometri dal confine. Le truppe avanzano inesorabilmente. Ad Arnoun, video amatoriali mostrano l'uso di fosforo bianco durante l'avvicinamento al castello di Beaufort, nodo strategico delle alture del sud.

Il 31 marzo, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato su X la riconquista della vetta del monte Beaufort e l'esposizione della bandiera israeliana. La fortezza, di origini romane e ampliata dai crociati nel XII secolo, è stata teatro di una storica battaglia nel 1982 ed è rimasta sotto occupazione israeliana fino al ritiro del 2000. Dal 2024, il sito è sotto protezione rafforzata dell'Unesco e, secondo il diritto internazionale, non dovrebbe essere utilizzato per azioni militari.

Tuttavia, la tentazione di rioccuparla sembra irresistibile per Israele. Dal 2 marzo, quando il Libano è piombato di nuovo nella guerra a seguito dei lanci di razzi di Hezbollah a sostegno dell'Iran, Israele sembra voler ristabilire i confini dell'occupazione precedente. Con i varchi aperti verso le zone conquistate in passato, Tel Aviv sta accerchiando i centri abitati del sud del Libano in sacche isolate, rompendo la continuità territoriale per impedire la formazione di una rete logistica nemica.

Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha denunciato una violazione della sovranità e dell'integrità del territorio libanese, definendola un tentativo di "estirpare la memoria dei luoghi e cancellarne la storia". In un discorso del 30 maggio, Salam, ex presidente della Corte internazionale di giustizia, ha accusato Israele di una "politica di distruzione totale" e di uno "sfollamento di massa che equivale a una punizione collettiva contro la popolazione civile". I libanesi concordano sull'analisi, ma le soluzioni divergono.

Hezbollah mantiene la linea dura, rivendicando decine di lanci di razzi sul nord di Israele e contro le truppe nelle zone occupate, continuando a legare il destino del paese a quello dell'Iran. Le autorità libanesi insistono sulla via dei negoziati, ammettendo però l'incertezza sui risultati. I colloqui di sicurezza riuniti al Pentagono il 29 marzo tra rappresentanti israeliani e libanesi hanno evidenziato divergenze sempre più ampie. Un ex diplomatico statunitense sintetizza: "Non promette niente di buono"





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