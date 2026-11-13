Israele banna Mélenchon per dichiarazioni su Gaza e antisemitismo

Gerusalemme proibisce l'ingresso in Israele a Jean-Luc Mélenchon, accusandolo di posizioni ostili e calunnie antisemite legate al sostegno alle flottiglie per Gaza.

Il Ministero degli Esteri di Israele ha emanato un provvedimento ufficiale che vieta l'ingresso nel territorio nazionale a Jean-Luc Mélenchon, leader di France Insoumise. La decisione scatta in seguito all'etichettatura del movimento politico come "estremamente ostile" allo Stato ebraico, con accuse specifiche di aver pronunciato dichiarazioni oltraggiose contro i suoi dirigenti.

Le motivazioni del bando e le accuse

Secondo il comunicato ministeriale, le autorità israeliane contestano ai due esponenti di France Insoumise la diffusione di calunnie antisemite contro il paese. In particolare, le autorità contestano a Mélenchon la proposta di inviare navi militari francesi per scortare le flottiglie dirette verso Gaza. La nota ufficiale sottolinea che Israele risponderà con fermezza a chi cerca di danneggiarlo.

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Il divieto di ingresso è applicato alle persone che agiscono contro Israele e incitano contro i suoi cittadini. Questa misura rappresenta la risposta ufficiale di Gerusalemme a quelle che definisce azioni dirette a ostacolare la libertà di movimento verso la Striscia in condizioni legali e umanitarie.

La reazione di Mélenchon e il contesto elettorale

Jean-Luc Mélenchon ha reagito con sarcasmo al divieto imposto dal governo israeliano. L'ex candidato alla presidenza francese ha dichiarato di essere stupito dal fatto che gli venga vietato l'accesso a un territorio nel quale non aveva mai richiesto di entrare. Ha aggiunto di dispiacersi che il governo israeliano continui a perseguitarlo in questo modo specifico.

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Il weekend scorso, durante un comizio elettorale, il leader della France Insoumise aveva promesso che, in caso di vittoria all'Eliseo, la Marina francese avrebbe accompagnato le imbarcazioni degli attivisti intenzionati a portare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Questa promessa è nata in diretta sfidando il blocco israeliano impostato nell'area. Secondo gli ultimi sondaggi, Mélenchon avrebbe ancora chance di accedere al ballottaggio presidenziale.

Accuse storiche di antisemitismo e posizione francese

Già l'eurodeputata di Lfi, Roland Lescure, e le accuse di antisemitismo accompagnano da tempo il leader della sinistra radicale anche in Francia. Il CRIF, il Consiglio rappresentativo delle istituzioni ebraiche francesi, l'ha più volte accusato di alimentare pregiudizi antisemiti. Il presidente dell'organizzazione ha criticato in particolare alcune battute di Mélenchon sulla pronuncia di cognomi ebraici, tra cui Epstein.

Queste battute erano state giudicate allusive a stereotipi antisemiti da parte delle organizzazioni di difesa della comunità ebraica. Mélenchon respinge categoricamente le accuse di antisemitismo, sostenendo di essere impegnato nella lotta contro ogni forma di razzismo. Rivendica inoltre il diritto assoluto di denunciare la politica del governo israeliano in corso.

Tensioni diplomatiche e risposta del governo Barrot

Il capo della diplomazia francese ha criticato aspramente il provvedimento del governo israeliano, definendolo demagogico. Ha scritto che questa decisione, presa da un governo che ha ripetutamente violato il diritto internazionale, fa il gioco di quanti, come France Insoumise, prosperano strumentalizzando il conflitto israelo-palestinese.

Roland Lescure ha aggiunto che la Francia continuerà a lavorare instancabilmente per una soluzione a due Stati. Questo lavoro mira alla coesistenza pacifica dei popoli israeliano e palestinese, nonostante le crescenti tensioni. Le relazioni diplomatiche tra Francia e Israele sono tese da tempo e il caso Mélenchon ne è un esempio recente.

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Precedenti e ritorsioni bilaterali

Due anni fa il riconoscimento ufficiale dello Stato palestinese, annunciato dal presidente francese all'Onu, aveva provocato la durissima reazione del premier israeliano. Il premier aveva accusato Parigi di premiare il terrorismo attraverso questa mossa diplomatica improvvisa. La tensione è rimasta alta nei mesi successivi a questo evento.

Nel maggio scorso, Roland Lescure aveva vietato l'ingresso in Francia al ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir. Questa misura seguì la diffusione di un video che mostrava alcuni attivisti della flottiglia inginocchiati e con le mani legate durante un'azione di protesta. A giugno Parigi aveva adottato un analogo provvedimento contro il ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich.

Questi eventi dimostrano come il conflitto in Gaza abbia un impatto diretto sulle relazioni bilaterali. I divieti di ingresso reciproci sono diventati una tattica politica utilizzabile in risposta a mosse percepite come ostili. Jean-Luc Mélenchon continua la sua campagna elettorale ignorando le pressioni internazionali.

La situazione rimane fluida e dipenderà dalle prossime mosse diplomatiche di entrambi i governi. L'opinione pubblica francese segue con attenzione l'evolversi della questione, divisa tra sostegno alla causa palestinese e preoccupazione per l'antisemitismo. Gerusalembe mantiene la sua linea dura contro qualsiasi intervento militare straniero nelle operazioni navali.

Il divieto imposto a Mélenchon è permanente e non prevede scadenze di revoca automatiche. Le autorità israeliane chiariscono che la decisione riguarda il comportamento politico pubblico e non la cittadinanza o i viaggi privati pregressi. France Insoumise ha annunciato che continuerà a sostenere le iniziative umanitarie verso Gaza.