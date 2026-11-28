L'esercito israeliano uccide due membri di MSF a Gaza definendoli terroristi. L'OMS e l'organizzazione umanitaria condannano fermamente il bombardamento delle strutture mediche.

L'esercito israeliano ha condotto un'operazione militare che ha provocato la morte di due membri del personale di Medici Senza Frontiere all'interno di una clinica situata a Gaza. L'evento ha scatenato una forte condanna da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'organizzazione umanitaria stessa, che definisce l'azione un attacco diretto e inaccettabile contro il personale medico e le strutture di soccorso in una zona già devastata dal conflitto.

Identificazione dei morti e accusa israeliana

Le Forze di Difesa Israeliane, note con l'acronimo Idf, hanno rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui confermano che gli individui uccisi nell'attacco erano identificati come membri di Hamas. Nello specifico, l'esercito israeliano ha nominato le vittime come Ahmad Abou Hassira e Moaz Sobh, quest'ultimo indicato dal comando militare come il comandante di una cellula di artiglieria di Hamas. Le autorità israeliane hanno definito questi uomini come terroristi, giustificando l'intervento militare con la necessità di neutralizzare minacce terroristiche operative all'interno delle infrastrutture sanitarie.

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Ricatto della sicurezza e posizione di MSF

Medici Senza Frontiere ha espresso profonda devastazione e indignazione per l'accaduto, sottolineando che le due vittime lavoravano come addetti alla sicurezza nella struttura medica colpita. L'organizzazione umanitaria ha precisato che le sue strutture erano chiaramente contrassegnate con i propri loghi istituzionali e che la loro esatta ubicazione era stata precedentemente comunicata all'esercito israeliano, il quale ne era quindi pienamente a conoscenza. Secondo MSF, si tratta di un colpo diretto volto a penalizzare l'attività umanitaria, portando il numero totale di colleghi uccisi nel territorio di Gaza a diciassette.

Condanna internazionale dell'OMS

Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha rilasciato una dura dichiarazione attraverso la piattaforma X, definendo scandalosi e inaccettabili gli attacchi contro le strutture sanitarie, gli operatori sanitari e il personale umanitario a Gaza. L'agenzia delle Nazioni Unite ha messo in luce la gravità dell'incidente, ribadendo che le violazioni della sicurezza medica rappresentano un crimine contro i principi umanitari fondamentali e compromettono la capacità di risposta alle emergenze sanitarie nella regione.

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Negazione del bersaglio medico da parte delle Idf

In risposta alle critiche, l'esercito israeliano ha negato categoricamente di aver preso di mira un ospedale o di aver danneggiato intenzionalmente le infrastrutture mediche. Attraverso una dichiarazione pubblicata su Telegram, le Idf hanno presentato l'evento come un ulteriore esempio di come l'organizzazione terroristica Hamas si infiltri all'interno delle organizzazioni internazionali per proteggere i propri militanti. Questa posizione suggerisce che la presenza di elementi legati ad Hamas fosse stata individuata durante le operazioni, rendendo la clinica un obiettivo militare legittimo secondo la logica di difesa israeliana.

Impatto sul contesto umanitario a Gaza

L'attacco alla clinica di Medici Senza Frontiere si inserisce in un contesto più ampio di crescente tensione riguardo alla sicurezza del personale umanitario nella Striscia di Gaza. Con il bilancio delle vittime che sale a diciassette membri del personale, l'incidente solleva interrogativi critici sulla protezione delle strutture mediche e sulla possibilità per le organizzazioni internazionali di operare in sicurezza. La comunità internazionale, rappresentata anche dall'OMS, continua a sollecitare il rispetto del diritto internazionale umanitario per garantire che i servizi sanitari essenziali possano continuare a fornire aiuto alla popolazione civile senza subire rappresaglie o attacchi diretti.