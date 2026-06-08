Israele colpisce l'Iran sfidando Trump: la mossa per un posto al tavolo delle trattative

Israele ha lanciato attacchi contro l'Iran nonostante le richieste di cessate il fuoco di Donald Trump, cercando di assicurarsi un ruolo nei negoziati di pace da cui è stato escluso. La mossa mira a stabilire che nessun accordo con l'Iran può ignorare gli interessi israeliani, mentre Trump cerca una soluzione negoziata. Netanyahu ha sfidato le pressioni americane, ma gli esperti avvertono che Israele non può sostenere a lungo una campagna senza il supporto degli Stati Uniti.

Israele ha lanciato nuovi attacchi contro l' Iran lunedì, sfidando apertamente le richieste di Donald Trump di cessare il fuoco, nel tentativo di guadagnarsi un posto al tavolo delle trattative di pace da cui finora è stato escluso dal presidente americano.

Nonostante Trump avesse chiesto pubblicamente a Israele di trattenersi, l'esercito israeliano ha colpito obiettivi in Iran per la prima volta da quando è entrato in vigore un cessate il fuoco ad aprile, dopo che Teheran aveva lanciato missili contro Israele in quella che ha definito una rappresaglia per gli attacchi israeliani sulla capitale libanese. Israele e Iran hanno entrambi dichiarato una tregua lunedì poco dopo che Trump aveva ordinato di smettere di sparare, ma entrambi hanno lasciato aperta la possibilità di una ripresa delle ostilità.

Con questi attacchi, Israele ha voluto inviare un messaggio a Washington: nessun accordo finale con l'Iran può essere raggiunto se gli interessi israeliani vengono ignorati, ha spiegato Danny Orbach, storico militare dell'Università Ebraica di Gerusalemme. Trump, che aveva avviato la guerra insieme a Israele a febbraio, sta cercando di raggiungere un accordo negoziato con l'Iran, escludendo però Israele dai colloqui.

Ha spinto pubblicamente il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ad astenersi da azioni che potrebbero far fallire i negoziati, incluso il cessate il fuoco in Libano, dove Israele è entrato a marzo per inseguire il movimento Hezbollah, alleato dell'Iran. Teheran ha dichiarato che non accetterà alcun accordo di pace con Washington se non verrà rispettato anche un cessate il fuoco in Libano.

La scorsa settimana Netanyahu aveva annullato gli attacchi aerei su Beirut dopo una telefonata con Trump, che in seguito ha confermato di aver definito il leader israeliano "fottutamente pazzo" durante lo scambio acceso, aggiungendo però che i due vanno ancora d'accordo. Dopo l'attacco israeliano in Libano di domenica e la decisione dell'Iran di rispondere con missili, Trump ha chiarito di ritenere che la vicenda dovesse chiudersi lì.

"Ognuno si è divertito", ha dichiarato al sito Axios. "Israele ha fatto il suo attacco e l'Iran ha fatto il suo. Non ne serve un altro", ha detto Trump. Ma Israele ha concluso che solo colpendo direttamente l'Iran poteva stabilire che Teheran non dovesse avere voce in capitolo sulle future azioni israeliane in Libano.

Israele non poteva accettare uno scenario in cui gli attacchi iraniani su di esso fossero considerati una giustificabile risposta "occhio per occhio" agli attacchi israeliani sul Libano, ha detto un alto funzionario della difesa israeliano. Prima di decidere di colpire l'Iran, Netanyahu ha convocato una riunione dei massimi responsabili della sicurezza e della difesa per discutere gli obiettivi di una possibile escalation a breve termine, secondo il funzionario e altre due fonti israeliane a conoscenza dei colloqui.

Uno degli obiettivi era stabilire che qualsiasi futuro accordo tra Stati Uniti e Iran non avrebbe rimosso il diritto di Israele di attaccare Hezbollah nel sud del Libano e di mantenere le sue truppe dispiegate lì, ha detto il funzionario. Netanyahu aveva sollevato questa considerazione nelle telefonate del fine settimana con Trump. Il premier non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche né ha fatto apparizioni dopo la ripresa degli attacchi all'Iran lunedì mattina.

Il suo ufficio non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. La breve ripresa dei combattimenti tra Israele e Iran e la sfida di Netanyahu alle richieste di Trump sono l'ultimo episodio che mette a nudo le tensioni talvolta emerse tra i due leader conservatori. In privato, Netanyahu ha riconosciuto la difficoltà di influenzare il pensiero di Trump sull'Iran, dicendo ai collaboratori di non avere "margine di manovra" per guidare le decisioni del presidente.

Ma sebbene Israele abbia la capacità di colpire l'Iran senza il sostegno degli Stati Uniti, avrebbe comunque bisogno dell'approvazione e del supporto di Washington per sostenere una simile campagna aerea per più di poche settimane, secondo gli esperti militari.

"Non c'è dubbio che Israele non possa andare avanti da solo in questa guerra per molto, molto tempo, perché le munizioni sono un bene di consumo", ha dichiarato Yehoshua Kalisky, ricercatore senior dell'Istituto per gli Studi sulla Sicurezza Nazionale di Israele. La situazione rimane tesa, con entrambe le parti che si preparano a possibili nuovi sviluppi, mentre la comunità internazionale osserva con apprensione l'evolversi di uno scenario che potrebbe rapidamente degenerare in un conflitto regionale su larga scala





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