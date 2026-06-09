Israele ha colpito martedì la storica città portuale di Tiro nel sud del Libano uccidendo almeno otto persone e ordinando l'evacuazione dell'intera città per la prima volta. Le morti sono seguite a un singolo attacco alla periferia orientale della città.

Israele colpisce la città di Tiro nel sud del Libano , uccidendo almeno otto persone. Il ministero della Sanità libanese ha confermato la notizia e pochi minuti dopo Israele ha ordinato l'evacuazione dell'intera città per la prima volta.

Le morti sono seguite a un singolo attacco alla periferia orientale della città, hanno detto il ministero e i media statali, in uno dei più letali bombardamenti israeliani su Tiro da quando sono scoppiati i combattimenti con il gruppo armato libanese Hezbollah, il 2 marzo scorso. Un video delle conseguenze, in una località verificata da Reuters come vicina al luogo dell'attacco, ha mostrato detriti sparsi lungo una strada.

In un vicolo pieno di fumo, un gru si è vista operare vicino a un edificio danneggiato. Il ministero della Sanità ha detto che i soccorritori stanno ancora cercando tra le macerie dell'attacco sopravvissuti. L'attacco, che ha colpito un'area nota come al-Masaken al-Shaabiyah, è stato reso noto per la prima volta dall'agenzia di stampa libanese all'ora 9:22 locale (0622 GMT).

Israele ha emesso un avviso di evacuazione per l'intera città di Tiro, compreso il quartiere cristiano nord-occidentale, all'ora 9:31 locale (0631 GMT) attraverso un avviso online sul sito X di un portavoce militare israeliano. Un portavoce militare israeliano ha detto che l'attacco aveva mirato all'infrastruttura terroristica nella zona, ma non ha risposto a una domanda da Reuters sulla ragione per cui l'attacco sia avvenuto prima dell'avviso di evacuazione.

Il militare ha detto che l'ultima evacuazione per altre parti di Tiro è stata pubblicata il 7 giugno. Per alcune azioni, l'esercito israeliano emette avvisi di evacuazione localizzati per aree intorno a edifici specifici che mirerà a colpire. In altri casi, emette avvisi di evacuazione per ampie aree di territorio senza specificare dove o quando gli attacchi possano verificarsi, o esegue attacchi senza avvisi di evacuazione.

Le persone spostate da altre parti di Tiro avevano cercato riparo nel quartiere cristiano, che era stato lasciato fuori dalle precedenti ordinanze di evacuazione. La settimana scorsa, l'esercito israeliano ha detto che i militanti dell'Iran sostenuti Hezbollah si nascondevano nell'area, senza fornire prove. Ha invitato i cristiani della città a chiedere a Hezbollah di lasciare la zona e ha minacciato di ordinare l'evacuazione del distretto se i combattenti non se ne andassero.

Il ministro delle Politiche Sociali libanese Haneen Sayed ha detto a Reuters che parti di Tiro 'erano diventate uno dei pochi posti relativamente accessibili dove potevano trovare riparo, stare con i parenti o accedere ai servizi di base.

' Sayed ha detto che l'ordine di evacuazione sollevava gravi preoccupazioni sulla sicurezza umanitaria e poteva rendere più difficile per le organizzazioni di aiuto raggiungere coloro che ne avevano bisogno. Wael Mroue, il direttore dell'ospedale di Jabal Amel all'interno di Tiro, ha detto che c'era notevolmente meno feriti che arrivavano all'ospedale a causa del fatto che molti persone erano fuggite dalla città. Ha detto che almeno una dozzina di feriti, tra cui donne, erano arrivati dopo l'attacco su al-Masaken al-Shaabiyah.

'Siamo stanchi. Siamo spaventati. Ma stiamo qui,' ha detto a Reuters, aggiungendo che il personale ospedaliero e le loro famiglie vivevano tutti all'ospedale a causa dell'intensità degli attacchi nelle vicinanze. Il Dottori Senza Frontiere (MSF) ha detto in una dichiarazione che era profondamente preoccupato per le 'pratiche di esodo forzato', facendo riferimento alle avvertenze di Israele per le persone di lasciare la zona prima degli attacchi.

Ha detto che espongono le persone a ulteriori danni obbligandole a muoversi in condizioni pericolose e caotiche. Il MSF ha detto di aver dovuto sospendere le attività mediche in diversi ospedali nelle vicinanze, nonché le operazioni della sua clinica mobile, per il giorno. La guerra più recente in Libano è iniziata quando Hezbollah ha lanciato razzi contro Israele in sostegno del suo alleato Teheran.

Israele ha reagito con pesanti attacchi e una invasione terrestre che ha occupato ampie aree del sud. Israele ha continuato a emettere avvisi di evacuazione per il sud del Libano che hanno effettivamente svuotato un quinto del paese, comprese aree lontane dalla linea di fronte.

(La redazione di Reuters ha lavorato su questo articolo, con la collaborazione di Maya Gebeily, Edward Carron a Londra, Ahmed Elimam a Dubai e Rami Ayyub; la redazione è stata curata da Kirsten Donovan, Aidan Lewis e Sanjeev Miglani





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