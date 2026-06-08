Israele condanna attacchi di missili da parte di Iran

Israele ha condotto attacchi contro obiettivi militari in Iran, in risposta a un attacco di missili da parte di Teheran. La notizia è stata confermata da fonti governative israeliane, secondo cui gli attacchi sono stati condotti contro obiettivi militari in Iran occidentale e centrale.

Israele ha condotto attacchi contro obiettivi militari in Iran , in risposta a un attacco di missili da parte di Teheran. La notizia è stata confermata da fonti governative israeliane, secondo cui gli attacchi sono stati condotti contro obiettivi militari in Iran occidentale e centrale.

Questi ultimi sono stati identificati come siti di produzione di armi e di supporto logistico alle forze militari iraniane. Gli attacchi israeliani sono stati effettuati in risposta a un attacco di missili da parte di Teheran contro obiettivi israeliani, che è stato descritto come una rappresaglia per un attacco di Israele contro la periferia meridionale di Beirut.

L'attacco di missili da parte di Teheran è stato condotto con un salve di missili, che sono stati intercettati da sistemi di difesa israeliani. Non sono state riportate vittime tra i civili israeliani.

Tuttavia, sono state riportate vittime tra le forze militari iraniane. La situazione è tuttora in evoluzione e non sono state fornite informazioni sulla portata degli attacchi israeliani. È importante notare che le fonti governative israeliane hanno confermato gli attacchi, ma non hanno fornito ulteriori informazioni sulla portata e gli obiettivi degli attacchi. L'agenzia di stampa Reuters ha confermato la notizia, citando fonti governative israeliane.

È importante notare che la situazione è tuttora in evoluzione e non sono state fornite informazioni sulla portata degli attacchi. Gli attacchi israeliani sono stati effettuati in risposta a un attacco di missili da parte di Teheran, che è stato descritto come una rappresaglia per un attacco di Israele contro la periferia meridionale di Beirut. L'attacco di missili da parte di Teheran è stato condotto con un salve di missili, che sono stati intercettati da sistemi di difesa israeliani.

Non sono state riportate vittime tra i civili israeliani. Tuttavia, sono state riportate vittime tra le forze militari iraniane. La situazione è tuttora in evoluzione e non sono state fornite informazioni sulla portata degli attacchi israeliani. È importante notare che le fonti governative israeliane hanno confermato gli attacchi, ma non hanno fornito ulteriori informazioni sulla portata e gli obiettivi degli attacchi





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