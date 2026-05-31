Israele conquista il castello di Beaufort: nuova offensiva nel sud del Libano

Il primo ministro Netanyahu ha ordinato l'avanzata delle truppe israeliane verso il sud del Libano, occupando il castello di Beaufort e la cresta strategica, nonostante il cessate‑fuoco. L'operazione intensifica il conflitto tra Israele e Hezbollah, con ripercussioni umanitarie e diplomatiche.

Soldati israeliani hanno conquistato il celebre castello di Beaufort e la cresta omonima nel sud del Libano , in una operazione che rappresenta la più ampia incursione terrestre finora nella guerra di procura scaturita dal conflitto tra Iran e Israele .

L'annuncio è arrivato domenica da parte del primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha ordinato alle forze armate di spingersi ulteriormente dentro il territorio libanese nonostante il cessate‑fuoco dichiarato più di sei settimane prima. Il confronto, iniziato il 2 marzo quando Hezbollah ha lanciato razzi e droni contro il territorio israeliano in sostegno dell'Iran, ha provocato lo sfollamento di oltre 1,2 milioni di libanesi e la morte di più di 3.300 persone, secondo le autorità di Beyrouth.

Israele, dal canto suo, registra 24 soldati e quattro civili uccisi nello stesso arco temporale, mentre decine di migliaia di abitanti del nord israeleano sono stati costretti a evacuare a causa degli attacchi incessanti di Hezbollah. L'obiettivo strategico dell'operazione è la presa del castello medievale di Beaufort, costruito quasi un millennio fa, e della cresta circostante, che offrono una visuale dominante su gran parte del Libano meridionale e sull'area settentrionale di Israele.

Dopo giorni di scontri intensi, inclusi lanci di droni kamikaze economici ma difficili da intercettare, le forze israeliane hanno avanzato verso il fiume Zaharani, a circa dieci chilometri a nord del fiume Litani, consolidando il controllo su un tratto di territorio da tempo conteso. Il ministro della Difesa Israel Katz ha condiviso sui social un'immagine del castello con la bandiera israeliana e quella della brigata Golani, dichiarando che Beaufort rimarrà parte della "zona di sicurezza" israeliana nel sud del Libano.

La mossa ha suscitato reazioni a livello internazionale. La Francia ha chiesto un'emergenza al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, mentre gli Stati Uniti hanno ospitato rappresentanti militari di Israele e del Libano a Washington per discutere un piano di pace mediatore da Washington e la possibilità di disarmare Hezbollah.

Nonostante gli sforzi diplomatici, i combattimenti continuano: più di quaranta attacchi aerei israeliani sono stati segnalati nella giornata di domenica, con un bombardamento che ha causato otto vittime nella località di Deir El Zahrani. Al contempo, il leader dell'opposizione Naftali Bennett ha chiesto un'azione più decisa, persino contro i sobborghi di Beirut.

Per il momento non sono pervenute dichiarazioni ufficiali dal Libano o da Hezbollah, ma l'analista talebano di sociologia della Lebanese University, Talal Atrissi, ha definito la presentazione della bandiera sul castello un chiaro messaggio di forza destinato al pubblico israeliano, a dimostrazione della capacità militare di progredire nonostante le nuove tattiche di Hezbollah, tra cui l'uso di droni auto‑detonanti. L'escalation delle ostilità continua a mettere a dura prova le popolazioni civili di entrambe le parti e a mantenere alta la tensione nella regione





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