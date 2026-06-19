Israele e Hezbollah raggiungono un cessate il fuoco grazie alla mediazione internazionale

Un alto funzionario statunitense conferma l'accordo per la tregua tra Israele e Hezbollah, mediato da USA, Qatar e Iran, con inizio previsto per venerdì alle 16:00 locali. Le parti si ritireranno dalle zone di confine sotto supervisione ONU.

Il fumo si alza dal Libano meridionale in seguito a un attacco israeliano, come si vede da Kfartibnit, in Libano , il 19 giugno 2026. La tregua tra Israele e Hezbollah è stata concordata dopo settimane di tensioni e scontri che hanno causato numerose vittime civili e danni ingenti alle infrastrutture nella regione di confine.

L'accordo, mediato dagli Stati Uniti e dal Qatar con il supporto diplomatico dell'Iran, prevede l'immediata cessazione delle ostilità a partire dalle ore 16:00 ora locale di venerdì. Le parti si sono impegnate a ritirare le forze militari dalle zone di confine e a creare una zona cuscinetto sotto la supervisione delle Nazioni Unite.

La notizia è stata confermata da un alto funzionario statunitense che ha parlato a condizione di anonimato, sottolineando il ruolo cruciale della mediazione internazionale per evitare un'escalation regionale. Le ostilità tra Israele e Hezbollah si erano intensificate nelle ultime settimane, con scambi di razzi e incursioni aeree che hanno colpito sia il nord di Israele che il sud del Libano. Secondo fonti locali, oltre 200 persone sono rimaste uccise e migliaia sono state costrette a fuggire dalle loro case.

La comunità internazionale aveva ripetutamente chiesto un cessate il fuoco, temendo che il conflitto potesse estendersi ad altri paesi della regione, come la Siria e lo Yemen. L'accordo raggiunto rappresenta un importante passo avanti per la stabilità del Medio Oriente, anche se le tensioni di fondo rimangono elevate. Analisti politici sottolineano che la tregua potrebbe aprire la strada a negoziati più ampi sul futuro della regione, inclusi i rapporti tra Israele e Iran.

Il cessate il fuoco è entrato in vigore senza intoppi, con le forze di pace dell'ONU che hanno iniziato a pattugliare la linea di demarcazione. Entrambe le parti hanno accolto l'accordo con cautela, dichiarando che rispetteranno la tregua ma si riservano il diritto di rispondere a eventuali violazioni. Il governo israeliano ha ribadito la necessità di garantire la sicurezza dei propri cittadini, mentre Hezbollah ha affermato che la tregua è una vittoria per la resistenza libanese.

Nel frattempo, gli aiuti umanitari stanno iniziando ad affluire nelle zone colpite, con l'obiettivo di fornire assistenza medica e viveri alla popolazione civile. La comunità internazionale ha espresso soddisfazione per la tregua, ma ha avvertito che è solo il primo passo verso una pace duratura. Il prossimo obiettivo sarà quello di affrontare le cause profonde del conflitto, come la questione dei rifugiati palestinesi e il programma nucleare iraniano





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israele Hezbollah Cessate Il Fuoco Libano Mediazione Internazionale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump dice di aver parlato con leader siriano su Hezbollah e critica IsraeleIl presidente USA Donald Trump ha rivelato di aver discusso con il presidente siriano Ahmed al-Sharaa della lotta contro Hezbollah in Libano, elogiando la gestione di Sharaa e criticando le tattiche israeliane che causano troppe vittime civili.

Read more »

Israele negozia con gli USA sul mantenimento delle truppe nel sud LibanoIsraele sta discutendo con Washington il proseguimento del dispiegamento militare nel Libano meridionale, nonostante l'accordo USA-Iran sulla sovranità libanese. I colloqui, definiti ostinati, riguardano la permanenza delle forze israeliane a sud del fiume Litani.

Read more »

Accordo Iran-USA: una tregua fragile che segna il fallimento della strategia di Washington e IsraeleL'intesa raggiunta tra Iran e Stati Uniti prevede la cessazione delle ostilità e la riapertura di Hormuz, ma rimanda le questioni chiave a futuri negoziati. Molti analisti la considerano un passo indietro rispetto alle ambizioni iniziali di Washington e Tel Aviv.

Read more »

Israele non tollererà attacchi contro i suoi soldati o territorio, minaccia HezbollahIl ministro della sicurezza nazionale israeliano ha annunciato che il paese non tollererà attacchi contro i suoi soldati o territorio e farà pagare un prezzo molto alto a Hezbollah per questi attacchi. Le Forze di Difesa Israeliane hanno condotto attacchi 'in profondità' in Libano, in particolare nella Valle della Bekaa, dopo l'uccisione dei quattro soldati israeliani.

Read more »