Israele, il fantasma che incombe sui negoziati tra USA e Iran: le ombre della geopolitica a Islamabad

L'ex ambasciatore Ettore Sequi analizza i negoziati tra Stati Uniti e Iran a Islamabad, sottolineando le fragilità e le dinamiche complesse che li caratterizzano. Israele, pur non presente fisicamente, gioca un ruolo chiave. La Cina, interessata alla sicurezza energetica, potrebbe favorire il dialogo.

Israele , il fantasma che aleggerà sulla stanza, non siede al tavolo ma può determinarne il destino, afferma l'ex segretario generale della Farnesina, l'ambasciatore Ettore Sequi, all'Adnkronos, alla vigilia dei negoziati tra Stati Uniti e Iran a Islamabad. Il negoziato, che nasce fragilissimo, vede però entrambe le parti interessate a mantenerlo in vita, evitando di apparire responsabili di un eventuale fallimento.

Le divergenze sono profonde: gli Stati Uniti mirano a una tregua per stabilizzare il sistema, riaprire Hormuz e contenere l'Iran, mentre Teheran la considera una leva per consolidare la propria legittimità e posizione regionale. Questi obiettivi, seppur incompatibili, non necessariamente condannano il confronto al fallimento immediato, poiché nessuno dei due attori ha interesse a far saltare il tavolo. Anzi, si ipotizza addirittura una possibile estensione della tregua oltre i 15 giorni iniziali. Un ulteriore elemento di fragilità è rappresentato da Israele, il cui ruolo 'fantasma' incombe, pur non partecipando direttamente ai colloqui, sulla loro esito. Una crisi locale come quella in Libano può avere ripercussioni globali, soprattutto considerando lo Stretto di Hormuz, ormai altamente politicizzato, con Teheran che esercita un controllo politico ed economico sulla navigazione, tramite autorizzazioni e intimidazioni. Trump, in questo contesto, si scontra con i limiti della tregua, constatando che il cessate il fuoco non implica il ripristino della libertà di navigazione.\La composizione delle delegazioni è significativa: la presenza del vicepresidente JD Vance indica un alto livello di coinvolgimento e una legittimazione del regime iraniano. Vance, inoltre, rappresenta la base Maga, fondamentale per Trump, ma che mostra segni di cedimento. A differenza del segretario di Stato Rubio, Vance non ha mai nascosto le sue perplessità riguardo a un possibile attacco all'Iran, fin dalla campagna elettorale. Sul fronte dei contenuti, il dossier libanese rimane centrale, ma difficilmente risolvibile nell'immediato, anche perché non c'è accordo sui punti da discutere. La questione è strettamente legata alle tensioni nello Stretto di Hormuz. Israele, infatti, non considera concluso il confronto finché non avrà inflitto un colpo decisivo a Hezbollah e non controllerà la zona cuscinetto che si estende dal confine fino al fiume Litani. \Infine, il possibile ruolo della Cina nel facilitare il negoziato, evocato dal presidente Trump, suscita un interesse particolare. La Cina ha un interesse diretto, legato alla sicurezza energetica, in quanto importa il 40% del proprio petrolio dal Golfo e una quota significativa dall'Iran. Pechino agisce indirettamente tramite il Pakistan, mirando a un duplice vantaggio: aiutare Trump a superare le difficoltà e rafforzare la propria immagine internazionale. I cinesi si presentano come una potenza prevedibile, responsabile e pacifica, contrapponendosi all'imprevedibilità e all'aggressività americane. Da questa crisi, la Cina potrebbe trarre vantaggio sia sul piano energetico che geopolitico, anche in termini di soft power





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