Israele insedia Knesset: Eisenkot sfida Netanyahu in governi minoritari

Il parlamento israeliano giura senza governo. Eisenkot tenta coalizione con partiti arabi o ultraortodossi, ma Netanyahu mantiene la carica di caretaker premier in attesa di novità.

Il parlamento israeliano ha prestato giuramento martedì, 10 novembre 2026, a Gerusalemme, senza aver ancora formato un nuovo governo stabile. La 26ª Knesset si è insediata in un contesto di stallo politico, dove le elezioni generali del 27 ottobre 2026 hanno privato il primo ministro uscente Benjamin Netanyahu della sua maggioranza assoluta, senza tuttavia garantire ai suoi rivali politici una chiara via d'accesso al potere esecutivo.

Eisenkot cerca coalizione in maggioranza

Gadi Eisenkot, ex capo delle forze armate israeliane e leader del partito Yashar, ha ricevuto la settimana scorsa dal presidente Isaac Herzog l'incarico di formare il nuovo governo. Eisenkot guida attualmente una coalizione di centro-destra che detiene 48 seggi su 120, una numero insufficiente per governare autonomamente. L'ex generale ha definito il suo percorso verso il potere come estremamente complesso, riconoscendo la necessità di strette alleanze difficili da raggiungere in questa assemblea frammentata.

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Per superare l'ostacolo numerico, Eisenkot sta esplorando diverse strategie politico-diplomatiche. Le sue opzioni includono la formazione di un governo di minoranza con il sostegno dei partiti a guida araba, che detengono 19 seggi, oppure la creazione di una coalizione con partiti ultraortodossi che aveva precedentemente escluso. Un'ultima possibilità prevede la formazione di un governo di unità nazionale con lo stesso Benjamin Netanyahu.

Rischio elezioni anticipate e opposizione

Il primo ministro uscente Benjamin Netanyahu continua a ricoprire le sue funzioni in qualità di caretaker premier fino alla formazione di una nuova coalizione. Il suo partito Likud, alleato con formazioni di estrema destra e ultraortodosse, ha ottenuto 53 seggi, superando le aspettative elettorali ma perdendo comunque la maggioranza legislativa. Netanyahu ha messo in discussione i risultati delle elezioni, avanzando accuse infondate di brogli elettorali da parte degli eletti arabi, che costituiscono un quinto della popolazione totale.

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Il presidente Herzog ha esortato i legislatori a evitare un'altra tornata elettorale, sottolineando la necessità di compromessi generosi tra rivali politici. Herzog ha dichiarato che la Knesset deve esaminare ogni aspetto del disastro dell'7 ottobre 2023, evento legato agli attacchi di Hamas. Eisenkot ha sottolineato che la sua coalizione potrebbe realizzare alcune promesse di campagna, come l'istituzione di una commissione d'inchiesta su tali attacchi, posizione sostenuta dai partiti arabi ma fortemente osteggiata da Netanyahu.

Scadenze e nuove promesse per il Paese

Eisenkot ha una scadenza iniziale fino al 6 dicembre 2026 per portare a termine le negoziazioni, con la possibilità di richiedere una proroga di due settimane fino al 20 dicembre 2026. Se Eisenkot fallisce, Herzog incaricherà probabilmente Netanyahu, il quale, se a sua volta fallisse, lascerebbe spazio ad altri candidati o, in ultima istanza, a nuove elezioni. Tra i nuovi membri insediati figura Elisha Madan, militare riservista che ha perso entrambe le gambe durante i combattimenti a Gaza, ricevendo gli applausi dell'assemblea.