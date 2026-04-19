Israele intensifica le demolizioni nel Sud del Libano: Creata una vasta zona cuscinetto

Le forze israeliane stanno conducendo una campagna di demolizioni su larga scala nel Libano meridionale, radendo al suolo villaggi e infrastrutture per creare una zona cuscinetto. L'operazione, che ricorda le distruzioni a Gaza, mira a garantire la sicurezza del nord di Israele ma causa sfollamenti massicci e gravi danni ambientali e umanitari.

L'esercito israeliano mantiene una presenza schierata in un'area situata a circa 20 chilometri all'interno del territorio libanese, a sud del fiume Litani, conosciuta come la 'linea gialla'. In questa zona, Israele sta procedendo alla demolizione sistematica di edifici pubblici, abitazioni private, scuole e moschee, ricorrendo sia a mezzi propri che a imprese appaltatrici private.

L'operazione di demolizione, iniziata con i bombardamenti all'inizio del conflitto in risposta ai lanci di razzi di Hezbollah verso Israele, si è intensificata.

Il 2 marzo, le forze israeliane hanno imposto l'evacuazione dei civili dall'area lungo il confine, espandendo gradualmente l'ordine fino a coprire i territori a sud del fiume Zahrani, circa 40 chilometri in Libano.

Le immagini satellitari indicano che dall'inizio della guerra sono stati abbattuti oltre 1.400 edifici, riducendo in macerie interi villaggi attraverso bombardamenti e demolizioni controllate.

Il governo israeliano ha espresso l'intenzione di creare una 'area cuscinetto' estesa, che comprenderebbe circa il 10% del territorio libanese, con l'obiettivo di proteggere il nord di Israele dai lanci di razzi di Hezbollah.

Il Ministro della Difesa Israel Katz ha esplicitamente affermato che verrà applicato lo stesso modello di distruzione già visto a Rafah e Beit Hanoun, città nella Striscia di Gaza che sono state in gran parte rase al suolo.

Il 22 marzo, Katz ha ordinato all'esercito di 'accelerare' la distruzione in Libano, coinvolgendo anche aziende private per accelerare le operazioni. Fonti militari hanno riferito che alcune di queste ditte, che potrebbero aver avuto legami con entità coinvolte in operazioni simili nella Striscia di Gaza, pagano i propri lavoratori in base al numero di edifici distrutti.

L'ordine di evacuazione ha causato lo sfollamento di oltre un milione di persone.

La situazione dei ritorni è precaria, con la minaccia di ritrovarsi sotto i bombardamenti in caso di violazioni del cessate il fuoco.

Gli spostamenti sono ulteriormente complicati dalla distruzione di numerosi ponti lungo i fiumi libanesi da parte di Israele, intesa a ostacolare i movimenti di Hezbollah.

La distruzione infrastrutturale mira a creare una zona di sicurezza per Israele, ma ha conseguenze devastanti per la popolazione civile e le infrastrutture del Libano meridionale, rendendo il rientro e la ricostruzione sfide enormi per i milioni di sfollati





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