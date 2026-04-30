Israele intercetta navi umanitarie dirette a Gaza: gli organizzatori denunciano pirateria e impunità

Israele ha fermato una flottiglia di navi umanitarie in acque internazionali vicino alla Grecia, scatenando proteste per un'azione definita pirateria. La seconda flottiglia, partita da Barcellona, cercava di sfidare il blocco israeliano su Gaza, ma è stata sequestrata a centinaia di miglia dalle coste palestinesi. Gli organizzatori accusano Israele di estendere il suo controllo oltre i confini nazionali, mentre l'esercito israeliano giustifica l'intervento come necessità di sicurezza.

Israele ha intercettato una flottiglia di navi umanitarie dirette a Gaza in acque internazionali al largo della Grecia, un'azione che gli organizzatori della Global Sumud Flotilla hanno definito un'escalation dell'impunità israeliana.

La seconda flottiglia, partita dal porto spagnolo di Barcellona il 12 aprile, trasportava aiuti umanitari per i palestinesi di Gaza con l'obiettivo di sfidare il blocco israeliano. Le navi sono state sequestrate a centinaia di miglia dalle coste di Gaza, in un'area sotto il controllo delle autorità israeliane, nonostante si trovassero in acque internazionali.

Gli organizzatori hanno denunciato l'azione come un atto di pirateria, affermando che Israele sta estendendo il proprio controllo oltre i confini nazionali, occupando di fatto il Mediterraneo orientale fino alle coste europee. In una dichiarazione, il gruppo ha sottolineato che nessun Stato ha il diritto di sorvegliare o occupare acque internazionali, ma Israele lo sta facendo con totale impunità e senza conseguenze.

L'inviato israeliano alle Nazioni Unite, Danny Danon, ha dichiarato che la flottiglia è stata fermata prima di raggiungere le acque israeliane, giustificando l'intervento come un'azione necessaria per garantire la sicurezza nazionale. Su X, l'esercito israeliano ha definito gli attivisti un gruppo di agitatori in cerca di attenzione, lodando i soldati dell'IDF per la loro professionalità e determinazione. Questa non è la prima volta che Israele interviene contro una flottiglia umanitaria.

Lo scorso ottobre, l'esercito israeliano aveva fermato un'altra imbarcazione della stessa organizzazione, arrestando l'attivista svedese Greta Thunberg e oltre 450 partecipanti. Israele, che controlla tutti gli accessi alla Striscia di Gaza, nega di trattenere i rifornimenti per i suoi oltre 2 milioni di residenti, ma palestinesi e organismi internazionali continuano a denunciare l'insufficienza degli aiuti che raggiungono il territorio.

Nonostante il cessate il fuoco raggiunto a ottobre, che prevedeva un aumento degli aiuti umanitari, la situazione rimane critica, con una popolazione sempre più affamata e priva di risorse essenziali. La comunità internazionale ha ripetutamente espresso preoccupazione per la situazione a Gaza, chiedendo a Israele di facilitare l'accesso degli aiuti e di rispettare il diritto internazionale.

Tuttavia, le azioni recenti dimostrano che il conflitto e le tensioni nel Mediterraneo orientale sono lontani dalla risoluzione. La flottiglia intercettata è solo l'ultimo episodio di una lunga serie di scontri tra Israele e le organizzazioni umanitarie che cercano di fornire assistenza alla popolazione palestinese. La risposta israeliana, spesso giustificata come necessaria per la sicurezza nazionale, continua a sollevare domande sulla legalità delle sue azioni e sull'impatto sulle popolazioni civili.

Mentre il mondo osserva, la crisi umanitaria a Gaza si aggrava, con sempre più persone che soffrono per la mancanza di cibo, acqua e medicine. La comunità internazionale è chiamata a intervenire per garantire che gli aiuti raggiungano chi ne ha bisogno, senza ulteriori ostacoli o ritardi





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