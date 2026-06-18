Israele negozia con gli USA sul mantenimento delle truppe nel sud Libano

Israele sta discutendo con Washington il proseguimento del dispiegamento militare nel Libano meridionale, nonostante l'accordo USA-Iran sulla sovranità libanese. I colloqui, definiti ostinati, riguardano la permanenza delle forze israeliane a sud del fiume Litani.

Israele sta conducendo negoziati con gli Stati Uniti riguardo al proseguimento del proprio schieramento militare nel sud del Libano , secondo quanto riportato da due funzionari israeliani, tra cui un alto esponente vicino al premier Benjamin Netanyahu .

Le conversazioni, avvenute in forma anonima per la delicatezza della materia, sono state rese note giovedì, un giorno dopo che Stati Uniti e Iran hanno siglato un accordo interinale che impegna le parti a rispettare l'integrità territoriale e la sovranità del Libano. Israele aveva ampliato la sua offensiva nel Libano meridionale in risposta al fuoco aperto da Hezbollah il 2 marzo, a sostegno dell'Iran.

Da allora, Tel Aviv ha condotto una vasta campagna aerea e terrestre dichiaratamente finalizzata a eliminare la milizia sciita. La strategia israeliana prevede la creazione di zone cuscinetto in Libano, Gaza e Siria, definendole necessarie per la sicurezza nazionale, e Netanyahu ha più volte rifiutato qualsiasi richiesta di ritiro da questi territori. L'alto funzionario ha spiegato che i colloqui con Washington sono "ostinati" e che Israele non cambierà la sua posizione sul mantenimento delle truppe a sud del fiume Litani.

Il secondo funzionario ha aggiunto che l'esito finale dipenderà dalla volontà del presidente Trump di esercitare pressioni, minacciando ritorsioni qualora Israele non rispetti i termini dell'accordo con l'Iran





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