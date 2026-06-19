Israele non tollererà attacchi contro i suoi soldati o territorio, minaccia Hezbollah

Il ministro della sicurezza nazionale israeliano ha annunciato che il paese non tollererà attacchi contro i suoi soldati o territorio e farà pagare un prezzo molto alto a Hezbollah per questi attacchi. Le Forze di Difesa Israeliane hanno condotto attacchi 'in profondità' in Libano, in particolare nella Valle della Bekaa, dopo l'uccisione dei quattro soldati israeliani.

Il ministro della sicurezza nazionale israeliano ha annunciato che il paese non tollererà attacchi contro i suoi soldati o territorio e farà pagare un prezzo molto alto a Hezbollah per questi attacchi.

La dichiarazione è stata fatta dopo che quattro soldati israeliani sono stati uccisi e altri sono feriti negli attacchi condotti da Hezbollah durante la notte. Le Forze di Difesa Israeliane hanno condotto attacchi 'in profondità' in Libano, in particolare nella Valle della Bekaa, dopo l'uccisione dei quattro soldati israeliani. Le Idf hanno riferito di aver colpito 'infrastrutture' appartenenti a Hezbollah.

Il ministro della Difesa israeliano ha annunciato che le Forze di Difesa Israeliane rimarranno nel Libano meridionale e non permetteranno che i soldati e i civili subiscano danni. Ogni violazione del cessate il fuoco da parte di Hezbollah sarà contrastata con grande forza. Hezbollah ha promesso di difendere il Libano da eventuali attacchi israeliani e accusa Israele di aver violato il cessate il fuoco anche dopo la firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti.

Il gruppo filo-iraniano ha dichiarato che la Resistenza islamica resterà vigile di fronte a qualsiasi aggressione e che i suoi combattenti difenderanno la loro terra e il loro popolo





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