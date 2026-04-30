Israele sequestra civili in acque internazionali: la Global Sumud Flotilla denuncia un atto di pirateria

La Global Sumud Flotilla accusa Israele di aver rapito civili in acque internazionali vicino a Creta, definendo l'azione un atto di pirateria e chiedendo risposte immediate dalla comunità internazionale.

Le azioni di Israele di questa sera rappresentano un'escalation pericolosa e senza precedenti, con il sequestro di civili in acque internazionali, a oltre 960 chilometri da Gaza, sotto gli occhi del mondo intero.

La Global Sumud Flotilla, in una nota diffusa nella notte, ha definito l'episodio un atto di pirateria. Si tratta del sequestro illegale di esseri umani in alto mare, vicino a Creta, un'affermazione che dimostra come Israele possa operare con totale impunità, ben oltre i propri confini, senza subire conseguenze. La Flotilla chiede che i responsabili vengano chiamati a rispondere delle proprie azioni.

Secondo il comunicato, ciò a cui stiamo assistendo è il tentativo di normalizzare il controllo israeliano sul Mediterraneo stesso, un'escalation dell'impunità di Israele. Nessuno Stato ha il diritto di rivendicare, controllare o occupare acque internazionali, eppure è esattamente ciò che Israele ha fatto, estendendo il suo regime di controllo verso l'esterno, occupando il Mar Mediterraneo al largo delle coste europee.

Come parte della loro aggressione, la marina israeliana ha intercettato navi, disturbato le comunicazioni, compresi i canali di soccorso, e rapito con la forza civili. Non si tratta di zone di confine contese, ma di acque internazionali. Ancora più allarmante è il silenzio dei governi che affermano di difendere il diritto internazionale. Nessuna condanna urgente, nessuna richiesta immediata di rilascio dei prigionieri, nessun appello a che i responsabili vengano chiamati a rispondere delle proprie azioni.

Questa assenza di risposta non è neutralità, è autorizzazione ed è complicità. La Flotilla chiede risposte immediate: dove sono i civili rapiti? Dove sono stati portati? I governi europei hanno collaborato con gli israeliani per facilitare i rapimenti?

La domanda più profonda rimane: come è stato possibile che Israele sia arrivato al punto di poter compiere rapimenti in pieno giorno, ai danni di civili disarmati, senza timore di conseguenze? Questo crea un precedente catastrofico e dovrebbe essere condannato nel modo più diretto.

Il silenzio dei governi di tutto il mondo segnala che il diritto internazionale si applica in modo selettivo e che le vite dei civili possono essere prese di mira da Israele, ovunque nel mondo, in qualsiasi momento, senza conseguenze. La Global Sumud Flotilla ribadisce che questa situazione richiede un intervento immediato e una condanna unanime da parte della comunità internazionale per evitare che simili violazioni si ripetano in futuro





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