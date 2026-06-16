Israele si appropria dei poteri sul santuario di Hebron, Smotrich: 'passo storico'

Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha annunciato il trasferimento all'autorità israeliana dei poteri di pianificazione e costruzione sul sito conteso della Tomba dei Patriarchi a Hebron, suscitando condanne palestinesi e internazionali.

I soldati israeliani hanno lanciato gas lacrimogeni contro i palestinesi durante una protesta contro un nuovo insediamento israeliano nel villaggio di Deir Abu Mishal, vicino a Ramallah, in Cisgiordania .

La manifestazione, che ha avuto luogo il 13 giugno 2026, è stata una delle tante reazioni alla continua espansione degli insediamenti israeliani nel territorio occupato. La tensione nella regione è aumentata dopo che il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich ha annunciato l'appropriazione dei poteri di pianificazione e costruzione sul santuario della Tomba dei Patriarchi e della Moschea di Ibrahim a Hebron, sottraendoli all'Autorità Palestinese.

L'annuncio, fatto martedì 16 giugno, segna la fine dell'accordo di Hebron del 1997, che garantiva ai palestinesi il controllo sulla pianificazione urbana in tutta la città, compreso il sito sacro sia per ebrei che per musulmani. Smotrich, esponente di estrema destra e lui stesso colono, ha definito la decisione un 'passo storico' che rafforza la 'sovranità israeliana' in Cisgiordania.

Il trasferimento dei poteri era stato autorizzato dal gabinetto di sicurezza del primo ministro Benjamin Netanyahu a febbraio, nell'ambito di una serie di misure volte a facilitare l'acquisto di terre da parte dei coloni e a incrementare l'autorità israeliana nel territorio. Le reazioni non si sono fatte attendere. L'ufficio del presidente palestinese Mahmoud Abbas ha condannato l'appropriazione come una 'violazione dello status politico e giuridico di Hebron' e una violazione del diritto internazionale.

La comunità internazionale, comprese le Nazioni Unite, ha ripetutamente dichiarato illegali gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, ma Israele contesta questa posizione, citando legami storici e biblici, nonché esigenze di sicurezza. Hebron è stata a volte teatro di violenze tra israeliani e palestinesi; nel 1994, un colono ebreo uccise 29 musulmani in preghiera nel santuario. La mossa di Smotrich avviene mentre Israele si prepara a elezioni entro la fine di ottobre.

Il ministro, in difficoltà nei sondaggi, cerca di consolidare il sostegno della sua base elettorale composta da coloni ideologicamente motivati. La continua espansione degli insediamenti è stata accompagnata da un aumento della violenza nella regione. La decisione su Hebron potrebbe avere ripercussioni significative sul già fragile processo di pace, con i palestinesi che vedono la Cisgiordania come il cuore del loro futuro stato indipendente. La comunità internazionale osserva con preoccupazione, mentre gli attivisti palestinesi promettono ulteriori proteste.

La giornata del 13 giugno a Deir Abu Mishal è solo l'ultimo episodio di una lunga serie di scontri. I soldati israeliani hanno disperso i manifestanti con gas lacrimogeni e proiettili di gomma. La protesta era contro la costruzione di un nuovo insediamento nella zona, che secondo gli attivisti viola il diritto internazionale e le risoluzioni delle Nazioni Unite. La situazione in Cisgiordania rimane tesa, con scontri quasi quotidiani tra coloni, palestinesi e forze di sicurezza israeliane.

Il governo israeliano ha difeso le sue azioni, affermando che il trasferimento dei poteri a Hebron è necessario per garantire l'ordine e la sicurezza nel sito sacro. Tuttavia, i critici sostengono che si tratta di un passo verso l'annessione de facto della Cisgiordania. Il destino di Hebron, città simbolo del conflitto, continua a dividere profondamente le due comunità. Mentre i coloni ebrei festeggiano quella che considerano una vittoria, i palestinesi vedono nella decisione un duro colpo alle loro aspirazioni nazionali.

La comunità internazionale ha espresso preoccupazione per le conseguenze della mossa. L'Unione Europea ha ribadito la sua opposizione agli insediamenti e ha chiesto il ritorno allo status quo precedente. Gli Stati Uniti, tradizionalmente alleati di Israele, non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. Nel frattempo, le proteste continuano in tutta la Cisgiordania.

Il villaggio di Deir Abu Mishal è diventato un simbolo della resistenza palestinese contro l'espansione degli insediamenti. Le immagini dei soldati che sparano gas lacrimogeni hanno fatto il giro del mondo, aumentando la pressione su Israele. In conclusione, la decisione di Smotrich rappresenta un'escalation significativa nel conflitto israelo-palestinese. Con le elezioni imminenti, è probabile che la politica degli insediamenti diventi un tema centrale della campagna elettorale.

La situazione rimane fluida, con potenziali sviluppi che potrebbero alterare ulteriormente gli equilibri nella regione. La comunità internazionale attende con ansia i prossimi passi del governo israeliano e le reazioni palestinesi





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