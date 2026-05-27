Israele uccide capo militare di Hamas; Katz conferma piano emigrazione Gaza

Il ministro della Difesa israeliano annuncia la morte di Mohammed Odeh, nuovo capo militare di Hamas, e ribadisce il progetto di emigrazione volontaria da Gaza. Hezbollah e Iran lanciano accuse e minacce, mentre gli USA trasferirebbero aerei cargo da Tel Aviv se firmato accordo con Teheran.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha annunciato su X la morte di Mohammed Odeh, nuovo capo militare di Hamas , durante un attacco dell'Idf a Gaza .

Katz ha ribadito il piano di emigrazione volontaria da Gaza, affermando che verrà attuato nei tempi e modi appropriati. Nel frattempo, Hezbollah ha dichiarato che i suoi miliziani si sono scontrati a fuoco con le forze israeliane a nord del fiume Litani.

Secondo i media israeliani, se Stati Uniti e Iran firmeranno un accordo per porre fine alla guerra, gli aerei da carico americani verranno trasferiti dall'aeroporto civile di Tel Aviv entro 72 ore verso basi europee, restando in stato di pronta chiamata per eventuali riprese dei combattimenti. La ministra dei Trasporti Miri Regev aveva chiesto la rimozione degli aerei cisterna, sostenendo che ostacolano le operazioni civili mentre le compagnie straniere tornano in Israele.

Il ministero dell'Intelligence iraniano ha accusato USA e Israele di complottare per rovesciare la Repubblica islamica attraverso guerra soft e operazioni ibride, mentre l'Idf segnala droni di Hezbollah caduti nel nord di Israele senza feriti. Bombardamenti israeliani hanno colpito Nabatieh in Libano, dopo ordini di evacuazione, e l'Idf ha emesso un'evacuazione per la città.

Il consigliere di Khamenei ha scritto che lo Stretto di Hormuz è la garanzia concreta per l'accordo con gli USA, mentre un vice del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale ha detto che le scorte di uranio iraniano non sono all'ordine del giorno dei colloqui. La tensione nella regione resta altissima. L'uccisione del capo militare di Hamas rappresenta un duro colpo per l'organizzazione, ma potrebbe innescare ulteriori rappresaglie.

Il piano di emigrazione volontaria da Gaza, proposto da Israele, viene visto con sospetto da molti osservatori internazionali, che lo considerano una forma di trasferimento forzato della popolazione palestinese. Nel sud del Libano, gli scontri tra Hezbollah e l'esercito israeliano continuano a intensificarsi, con l'Idf che ha bombardato infrastrutture civili come ospedali, sollevando preoccupazioni per la popolazione locale.

La comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi diplomatici tra Iran e Stati Uniti, con lo Stretto di Hormuz che potrebbe diventare un punto chiave per la sicurezza energetica globale. Sul fronte nucleare, l'Iran ha ribadito la sua posizione intransigente, escludendo la discussione sulle scorte di uranio arricchito. Questo elemento potrebbe rappresentare un ostacolo significativo per un accordo con gli USA, che invece vorrebbero limitare il programma atomico di Teheran.

Nel frattempo, l'esercito israeliano continua le operazioni sia a Gaza che in Libano, con raid aerei e ordini di evacuazione che spostano migliaia di persone. La situazione umanitaria resta grave, con ospedali danneggiati e civili in fuga. La regione si trova in un momento critico, dove ogni mossa militare o diplomatica potrebbe avere conseguenze di vasta portata





Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israele Hamas Iran Hezbollah Gaza

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Israel Intensifies Pressure on Hamas in Gaza and LebanonIsrael intensified military pressure on Hamas in Gaza and expanded ground operations in Lebanon as Prime Minister Benjamin Netanyahu said Israeli troops attacked Hamas' new armed wing chief

Read more »

Israele conferma uccisione capo militare Hamas a Gaza: ultime news oggi 27 maggioCapo intelligence Hamas gravemente ferito in raid contro Odeh

Read more »

Israele uccide il nuovo capo militare di Hamas a Gaza, escalation in Libano e CisgiordaniaL'esercito israeliano ha eliminato Odeh, nominato da poco a guidare il braccio armato di Hamas, in un raid che ha causato anche vittime civili. Il premier Netanyahu conferma il ruolo di Odeh nell'intelligence durante l'attacco del 7 ottobre. Nel frattempo, Tel Aviv allarga le operazioni in Libano contro Hezbollah e intensifica quelle in Cisgiordania, mentre i colloqui per il cessate il fuoco sono bloccati. Il ministro della difesa Katz annuncia piani per la "migrazione volontaria" da Gaza. Bilancio: quasi 900 morti palestinesi dopo la tregua, oltre 72.000 dall'inizio della guerra.

Read more »

Israele uccide il nuovo capo militare di Hamas a GazaIl ministro della Difesa israeliano annuncia l'eliminazione di Mohammed Odeh, quarto comandante del braccio armato di Hamas, e ribadisce l'impegno a colpire tutti i responsabili del massacro del 7 ottobre.

Read more »