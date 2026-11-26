Attacchi aerei israeliani continuano a colpire la Striscia di Gaza, uccidendo nove persone tra cui il viceministro dell'Istruzione nominato da Hamas. La violenza persiste nonostante un accordo di tregua, con Israele che mira a decapitare la leadership di Hamas.

Nella terza notte consecutiva di intensi bombardamenti nella Striscia di Gaza, le forze di difesa israeliane hanno portato a termine una serie di operazioni mirate che hanno provocato la morte di almeno nove palestinesi.

Tra le vittime figure spicca Khaled Abu Nada, il viceministro dell'Istruzione nominato da Hamas per la gestione del territorio, la cui morte è stata confermata dalle autorità mediche locali e successivamente dalle fonti israeliane. L'attacco aereo ha colpito un appartamento a Deir Al-Balah, nel centro della striscia, uccidendo anche la moglie del dirigente.

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Campagna israeliana contro leadership Hamas

Questa azione si inserisce in una campagna più ampia condotta dal governo israeliano volta a eliminare la leadership militare ed economica di Hamas, nonostante l'esistenza di un accordo di cessate il fuoco che dovrebbe essere in vigore da circa un anno. I soccorritori hanno inoltre riferito che due ulteriori raid aerei distinti hanno colpito il quartiere di Tuffah e il campo profughi di Beach a Gaza City, uccidendo altre sei persone.

Più tardi, durante la stessa giornata, è stato segnalato che il fuoco di armi leggere israeliano ha causato la morte di un uomo di sessantadue anni nel campo profughi orientale di Bureij, ampliando il conteggio delle vittime civili e di figure politiche in questo breve lasso di tempo. Dal lato israeliano, il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato pubblicamente che questi attacchi rappresentano una strategia precisa per indebolire la struttura di comando di Hamas, sostenendo che nessun terrorista è al sicuro e che la leadership del movimento non può sfuggire alla giustizia.

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L'esercito israeliano ha fornito dettagli specifici sul ruolo di Abu Nada, affermando che il defunto sovraintendeva al portafoglio economico di Hamas, gestendo una complessa rete bancaria e di investimenti. Secondo le forze armate israeliane, i fondi gestiti da Abu Nada erano dirottati verso attività militanti e per il potenziamento delle capacità belliche del gruppo. La morte di una figura chiave come questa potrebbe, quindi, avere conseguenze significative sulla capacità di Hamas di sostenere le proprie operazioni finanziarie e militari.

Ruolo finanziario Abu Nada e risposta Hamas

Hamas ha confermato la morte del suo funzionario ma non ha fornito commenti immediati sulle accuse relative al suo presunto ruolo finanziario nel sostegno ai gruppi armati. Netanyahu ha anche sottolineato che, solo nell'ultimo mese, Israele ha eliminato circa ottanta militanti di Hamas, ribadendo la determinazione del paese a continuare le operazioni offensive per garantire la sicurezza nazionale e smantellare le strutture di Hamas. Le conseguenze umanitarie e territoriali di questo ciclo di violenza sono diventate sempre più gravi.

Da quando il cessate il fuoco è stato concordato nell'ottobre del 2025, almeno mille seicento palestinesi e cinque soldati israeliani sono stati uccisi, secondo le rispettive cifre ufficiali. Attualmente, le truppe israeliane controllano circa due terzi del territorio di Gaza, un aumento significativo rispetto alla metà del territorio controllato al momento della firma dell'accordo. Hamas mantiene il controllo solo su una piccola fascia di territorio lungo la costa.

Bilancio vittime e accuse di genocidio

L'assalto israeliano alla Striscia, iniziato nel 2023, ha provocato la morte di oltre settantaquattromila palestinesi, causando una grave crisi alimentare, lo sfollamento interno dell'intera popolazione e portando a valutazioni da parte di studiosi e di un'inchiesta delle Nazioni Unite sulla possibilità di genocidio. Israele ha respinto categoricamente queste accuse, sostenendo di agire in legittima difesa dopo l'attacco del 7 ottobre 2023, guidato da Hamas, che ha causato la morte di mille二百 venti persone e il sequestro di oltre duecentocinquanta ostaggi.

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Il piano di cessate il fuoco, sostenuto dal presidente statunitense Donald Trump, non è riuscito a fermare la violenza né a garantire il disarmo completo di Hamas, lasciando la regione in uno stato di tensioni continue e incertezza geopolitica significativa.