Israele usa video generato dall'AI per paragonare la guerra di Gaza a una partita di calcio

L'esercito israeliano ha pubblicato un video con intelligenza artificiale che compara la guerra di Gaza a una Coppa del Mondo, mentre la situazione umanitaria resta critica con oltre 950 morti palestinesi dal cessate il fuoco.

L'esercito israeliano ha recentemente pubblicato un video generato dall'intelligenza artificiale che paragona la guerra di Gaza alla Coppa del Mondo, affermando che gli abitanti della Striscia perdono sempre.

Le immagini sono state diffuse sulla pagina Facebook di Almunaseq, gestita dalle Forze di difesa israeliane (Idf). Il video mostra una partita di calcio in cui la squadra di Gaza viene sconfitta, accompagnata da una voce narrante che accusa i leader di Hamas di condurre il popolo verso il disastro.

La didascalia recita: Mentre cercate di muovervi verso un futuro migliore, siete guidati da un gruppo fallimentare, scollegato e irrilevante di ragazzini inesperti che continuano a negarvi ogni possibilità di sfuggire al più grande disastro nella storia della Striscia di Gaza. Questa iniziativa non è un episodio isolato, ma fa parte di una strategia comunicativa più ampia.

Almunaseq, che significa Il coordinatore, è uno dei canali attraverso cui il Cogat, l'unità israeliana responsabile del coordinamento delle attività governative nei territori occupati, comunica in arabo con i palestinesi. Formalmente il Cogat si occupa della politica civile israeliana verso Cisgiordania e Gaza e del coordinamento umanitario.

Tuttavia, critici sostengono che questi video costituiscano una forma di propaganda psicologica volta a minare la resistenza palestinese. Dal cessate il fuoco dell'ottobre 2025, i combattimenti su larga scala si sono ridotti, ma non sono cessati gli attacchi. Pochi giorni fa, raid israeliani su una stazione di polizia controllata da Hamas e su un veicolo hanno ucciso almeno nove persone, mentre l'Egitto ospitava nuovi colloqui per salvare la tregua.

Secondo le stesse fonti, Israele e Hamas continuano ad accusarsi a vicenda di violazioni: dalla tregua sarebbero morti più di 950 palestinesi in raid israeliani e quattro soldati israeliani in attacchi palestinesi. Sul terreno, la situazione umanitaria resta critica.

Ocha, l'ufficio Onu per gli affari umanitari nei Territori palestinesi occupati, nel rapporto del 5 giugno descrive Gaza come volatile e insicura, con raid quotidiani, popolazione ancora in gran parte sfollata, accesso limitato all'acqua, accumulo di rifiuti, infestazioni di insetti e roditori, e aiuti rallentati dalle restrizioni ai valichi da parte dell'esercito israeliano. Secondo l'Unrwa, oltre l'80% della popolazione di Gaza è stata costretta a lasciare le proprie case, e molti vivono in rifugi sovraffollati senza servizi igienici adeguati.

La carenza di cibo e medicinali è allarmante, con il rischio di carestia in alcune aree. Organizzazioni internazionali come Amnesty International hanno denunciato l'uso di armi indiscriminate da parte di entrambe le parti, mentre il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha più volte chiesto un cessate il fuoco permanente, finora senza successo. Il video dell'AI rappresenta quindi solo l'ultimo capitolo di una guerra di propaganda che accompagna il conflitto armato, con l'obiettivo di influenzare l'opinione pubblica locale e internazionale





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gaza Israele AI Propaganda Umanitario

United States Latest News, United States Headlines