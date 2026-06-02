Israele verso elezioni anticipate: coalizioni incerte tra partiti arabi e ultraortodossi

Il governo israeliano ha avviato lo scioglimento del parlamento dopo la crisi sulla leva degli ultraortodossi. Le prossime elezioniiderannouna Knesset senza maggioranza certa, riaprendo il dibattito sull'inclusione dei partiti arabi e sulla tenuta dell'asse Bibi-haredim.

Il governo israeliano ha presentato un disegno di legge per sciogliere il parlamento, approvato con 106 voti e nessun contrario alla Knesset . Per ufficializzare le elezioni anticipate servono ancora due passaggi nel plenum, mentre non c'è ancora accordo sulla data, con una finestra che va dall'8 settembre al 20 ottobre suggerita dalla commissione incaricata.

La crisi di governo, scoppiata a metà maggio tra Benjamin Netanyahu e la fazione religiosa di Degel Hatorah sull'obbligo di leva per gli ultraortodossi haredim, ha portato al collasso della maggioranza. L'iniziativa di Netanyahu per introdurre una normativa sul reclutamento militare e le esenzioni, che avrebbe potuto tenere unita la coalizione, è fallita, generando malumori anche all'interno del suo partito, il Likud.

Attualmente il dibattito politico in Israele ruota attorno a calcoli aritmetici e alla formazione di future coalizioni, piuttosto che alle questioni di policy come l'annessione di Gaza o la violenza in Cisgiordania. I sondaggi indicano che nessuno dei due principali blocchi elettorali, pro e anti-Netanyahu, raggiungerà la maggioranza assoluta di 61 seggi nella prossima Knesset. Ciò rende la costruzione di una coalizione un puzzle complesso che potrebbe dipendere dal sostegno dei partiti ultraortodossi o di quelli arabi.

L'inclusione dei partiti arabi nel governo rimane controversa: sebbene essi partecipino legittimamente alle elezioni e alla Knesset, vi è una resistenza significativa a includerli nelle coalizioni di governo. L'esperienza del governo Bennett-Lapid del 2021, che incluse il partito islamista Ra'am di Mansour Abbas, è vista come un precedente importante. L'analista Haim V. Levy sottolinea l'ambiguità dell'opposizione che difende l'inclusione democratica ma esita a Formare governi con i partiti arabi.

Parallelamente, si discute anche la possibilità di un 'Likud B', uno schieramento politico che si distacchi dall'alleanza tra Netanyahu e i partiti religiosi, ma tale ipotesi sembra rimandata a dopo le elezioni





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