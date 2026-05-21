Israeli Minister Ben Gvir's Video Sparks Outrage, Calls for Immediate Ambassador's Call

The Global Sumud Flotilla activists, who were detained in international waters between Cyprus and Gaza, were filmed in a hangar in Ashdod, where they were subjected to severe violence, including being forced to kneel and bend over with their hands tied. The Italian government has expressed outrage and demanded an immediate meeting with the Israeli ambassador to discuss the matter.

shock con protagonista il ministro israeliano Itamar Ben Gvir, arrivano le denunce degli attivisti della Global Sumud Flotilla che, dopo essere stati fermati in acque internazionali tra Cipro e la Striscia di Gaza, sono stati portati in un hangar del porto di Ashdod, dove poi è stato girato il filmato.

Le immagini mostrano circa 400 persone, tra cui una trentina di italiani, bendate e inginocchiate, con le mani legate e il viso rivolto verso terra. Una scena che ha suscitato sdegno in tutto il mondo, innescando anche l'indignazione del governo italiano.

A raccogliere le querele è stato il team legale dell'ong Adalah, che ha fornito assistenza ai membri della Flotilla nel porto di Ashdod: 'Ci sono denunce relative a violenze estreme, umiliazioni sessuali e gravi ferite da parte delle forze israeliane, compresi almeno tre casi di persone ricoverate in ospedale e successivamente dimesse. Decine di partecipanti con sospette fratture alle costole e conseguenti difficoltà respiratorie'.

Secondo i legali, i testimoni hanno riferito di un 'uso frequente del taser' e di ferite provocate dai proiettili di gomma, sparati dai militari durante l'intercettazione in mare: 'Ci sono poi gli abusi fisici. I partecipanti sono stati sottoposti a gravi degradazioni, molestie sessuali e umiliazioni. A diverse partecipanti donne è stato strappato l'hijab dalle autorità israeliane'.

Gli attivisti detenuti - hanno spiegato dalla ong - sono stati sottoposti a violenze estreme sia sulle imbarcazioni sia durante il trasferimento tra le barche e il porto. Inoltre, le autorità hanno costretto gli attivisti a mantenere posizioni di stress; mentre venivano spostati all'interno del porto, erano obbligati a camminare completamente piegati in avanti mentre le guardie premevano violentemente sulle loro schiene. I partecipanti sono stati inoltre costretti a rimanere inginocchiati all'interno della nave per periodi prolungati'.

Gli avvocati di Adalah non hanno potuto incontrare tutti a causa delle gravi restrizioni di accesso, ma hanno fornito consulenza a centinaia di partecipanti alla Flotilla: 'Tutti i fermati hanno completato la fase iniziale di identificazione da parte delle autorità israeliane per l'immigrazione e quasi tutti vengono trasferiti nel carcere di Ktziot'. Nel frattempo, due dei 29 italiani sono stati liberati, mentre per gli altri 27 sarà necessario attendere l'udienza in tribunale.

Si tratta di Dario Carotenuto, deputato del Movimento 5 stelle, e del giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che dovrebbero rientrare in Italia già oggi. La portavoce italiana della Flotilla, Maria Elena Delia, ha anche riferito di alcuni caso delicati: 'Siamo particolarmente preoccupati per i sei recidivi che sono stati in quel carcere nei mesi scorsi. Sono già passati dalle procedure di espulsione e perciò Israele ha attribuito loro un divieto di rientrare nel Paese per 99 anni.

Rischiano che venga prolungato il periodo di detenzione e non sappiamo in che modo verranno trattati'. Si tratta di Luca Poggi e Adriano Veneziani di 29 anni, Gessica Lastruzzi di 40, Andrea Sebastiano Tribulato di 30, Ruggiero Zeni di 70 e Marco Orefice di 48.

La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tortura, sequestro di persona, danneggiamento con pericolo di naufragio e rapina, ma il video di Ben Gvir ha scatenato anche l'ira del governo italiano, per cui Israele 'ha superato la linea rossa'. Dalla Meloni a Mattarella, la reazione è stata dura ed è stata richiesta la convocazione immediata dell'ambasciatore israeliano per 'esprimere l'indignazione' e chiedere 'chiarimenti formali'.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella stigmatizza quello che definisce un ‘trattamento incivile a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo’. Palazzo Chigi parla di immagini 'inaccettabili' e di 'totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del governo italiano', pretendendo 'le scuse immediate' di Israele.

Poi, per bocca del ministro Tajani annuncia da ora in poi una 'linea dura' del governo con iniziative che verranno però valutate, di comune accordo con tutto l'esecutivo, quando questa vicenda si sarà conclusa.

'Ma certamente le prenderemo - assicura Tajani in serata - perché non si può più andare avanti con questo atteggiamento: andare a prendere persone fuori dalle acque territoriali che non sono terroristi, trattarli come terroristi, nessun rispetto della dignità umana, violazione del diritto internazionale, violazione di qualsiasi regola del mondo civile'





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