In questo momento, è previsto che le elezioni ultime per il 27 ottobre, che potrebbero portare alla creazione di un nuovo governo, organizzano una lotta tra il premier Netanyahu e l'opposizione, che rilancia accuse di dipendenza dai partiti decisi e dalla destra politica. "Bonus" di Netanyahu sono le tensioni sia tra Israele e la Giordania (in cui si è recato ieri), ma anche a Gaza, Libano e Cisgiordania. Viene da pensare che nelle prossime settimane, questo situazione possa fastidiosamente secolare.

Il commento del ministro degli Esteri Gideon Sa'ar è netto: mentre Itamar Ben-Gvir rischia di diventare un problema per tutto il governo, anche per il premier.

La scorsa settimana, il capo della diplomazia di Israele, accusò il suo collega di estrema destra di avere 'gettato alle ortiche' sforzi enormi, professionali e di successo compiuti da molti. Lo stesso Netanyahu, pur sottolineando come Israele abbia il diritto di 'impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza', ha dichiarato che le dichiarazioni fatte proprie anche dalle comunità ebraiche in Italia.

E la presidentessa della Comunità di Roma, Ruth Dureghello, ha descritto il trattamento riservato agli attivisti della Flotilla come 'uno spettacolo indegno che offende i valori di Israele'. E toni simili sono stati usati dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, con la presidente Livia Ottolenghi, che ha condannato le azioni di Ben-Gvir che 'danneggiano Israele'.

Si preannunciano elezioni per il 27 ottobre, e la leadership del primo ministro, apparente e fissi opinioni, sono in lotta con l'opposizione che incalza il премиere di restare al potere grazie ai partiti ultraortodossi e all'estrema destra nazionalista e religiosa. E oltre alla guerra in Libano, alle tensioni in Gaza e in Cisgiordania, il premier Netanyahu, si avvicina alle elezioni con un Iran che non sembra intenzionato a scendere a compromessi, e iza visi le truppe al confine con la Giordania.

Secondo Axios, l'ultima telefonata tra i due leader è stata particolarmente difficile, con un Netanyahu 'furioso' per la nuova bozza di accordo. Diversi processi giudiziari contro Netanyahu e diverse tensioni in giro per il mondo obbligano klikt a affrontare elezioni. Dunque, elezioni che potrebbero scelte elezioni anticipate affirms del premier





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