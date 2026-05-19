Israelian boats in international waters, but Cyprus jurisdiction, led to the seizure of at least 300 activists, including 14 Italians

The Italian government, through his representative Antonio Tajani, the Secretary of the Foreign Affairs, requested 'Israel respect international law and treat Italian citizens with respect and dignity'. All while the countries of origin of the activists' requests remain unfilled.

Gli abbordaggi israeliani in acque internazionali, ma di competenza di Cipro, hanno portato finora al fermo di almeno 300 attivisti, tra cui figurano 14 italiani.

Sono partiti ieri su una delle tre navi israeliane che hanno partecipato alle operazioni contro le imbarcazioni della Global Flotilla e si diretti verso il porto di Ashdod. La richiesta del governo italiano 'Israele rispetti il diritto internazionale e tratti i cittadini italiani con rispetto e dignità' è stata avanzata da Antonio Tajani, Segretario della Farnesina, mentre proseguono le richieste dei Paesi d'origine degli attivisti fermati.

La missione della Flotilla partiti dal porto turco di Marmaris e intercettati ieri mattina mentre Netanyahu seguiva le operazioni dalla Situation Room, solo una quindicina di barche a vela continua la missione verso Gaza. Su una di queste c'è il parlamentare Cinque Stelle Dario Carotenuto. L'obiettivo degli attivisti è non solo portare aiuti umanitari ma anche di riaccendere i riflettori e riportare l'attenzione sulla Striscia sotto assedio sia da terra che dal mare.

Il ministro degli Esteri israeliano Sa'ar sostiene che 'non c'erano aiuti sulle barche, ma si sta solo facendo pubblicità'. Il caso degli attivisti detenuti è delicato. Su una delle barche, definita dagli attivisti 'la nave prigione', si trova anche Margaret Connolly, sorella della presidente della Repubblica irlandese Catherine Connolly.

Secondo alcuni media israeliani, gli attivisti potrebbero essere sbarcati in altri porti, come avvenuto in una precedente operazione alla fine di aprile, quando alcuni attivisti furono trattenuti per giorni senza accuse formali prima di essere espulsi dal Paese





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