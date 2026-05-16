Issa Doumbia: Un anno da sogno a Venezia e la strada verso l'Under 21 italiana

Il centrocampista Issa Doumbia riflette su una stagione straordinaria a Venezia, condividendo i suoi obiettivi personali e il clima positivo all'interno del team, oltre al sogno realizzato con la convocazione in Under 21. Un resoconto delle sue esperienze e delle emozioni che hanno segnato il suo percorso sportivo.

Issa Doumbia , centrocampista della squadra di Venezia, ha dichiarato che il 2023 è stato un anno incredibile e un punto di partenza importante per il suo futuro.

Il giocatore si è detto estremamente soddisfatto sia degli obiettivi raggiunti dalla squadra che della sua stagione personale, sottolineando che si tratta solo di un punto di partenza. Doumbia ha aggiunto che il campionato disputato dal team è stato straordinario, come dimostrato dalle prestazioni sin dalle prime partite.

Inoltre, ha parlato della sua esperienza con l'allenatore Stroppa, ricordando che il primo incontro tra loro è stato decisivo: 'Mi ha chiesto se ero pronto e da allora abbiamo lavorato insieme per raggiungere questi risultati'. Il giocatore ha anche sottolineato l'importanza del gruppo, definendolo fantastico grazie alla coesione che si è creata all'interno dello spogliatoio. Doumbia ha raccontato in una storia personale il suo sogno di vestire la maglia dell'Under 21 italiana.

Prima della sua ufficiale convocazione nel team, suo fratello gli aveva giocato uno scherzo facendogli credere di essere stato chiamato in nazionale, lasciandolo inizialmente sconvolto. Tuttavia, pochi giorni dopo, la notizia è diventata realtà e il giocatore ha precedenti descritto questa chiamata come un sogno realizzato. Ora Doumbia guarda al futuro con ottimismo, consapevole che la strada per diventare un giocatore di hoogprofiel è ancora lunga ma ben avviata.

Nel complesso il campionato italiano sta vivendo un periodo di grande fermento, con diverse squadre che stanno vivendo momenti di transizione. Il Milan sembra contrário ad un cambio di leadership manageriale, ma aumenta la pressione su alcuni responsabili della società, con il procuratore Tare che sembra essere vicino all'addio. La Juventus intanto contiene con un colpo di mercato con Bernardo Silva, mentre la Lazio deve fare i conti con una serie di infortuni prima di un importante derby.

In mezzo a tutto questo, giocatori come Chivu, Giuntoli e Sarri sono al centro delle attenzioni, con un mercato che si annuncia molto movente.





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