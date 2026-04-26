Issy, il gatto bibliotecario che conquista Oxford

Isambard Kitten Brunel, affettuosamente chiamato Issy, è un gatto siberiano che frequenta quotidianamente la biblioteca del Lady Margaret Hall all'Università di Oxford, diventando una mascotte amata dagli studenti e un simbolo di conforto.

Isambard Kitten Brunel, un nome che evoca il genio ingegneristico britannico, ma che per tutti è semplicemente Issy. Questo affascinante gatto siberiano delle foreste, di sei anni, è una presenza quotidiana e amata all'interno del Lady Margaret Hall , uno dei prestigiosi college dell'Università di Oxford .

La sua routine è semplice ma straordinaria: ogni giorno, accompagnato dalla sua devota padrona, Jamie Fishwick-Ford, Issy si reca in autobus alla biblioteca del college, diventando una figura familiare e rassicurante per studenti e personale. Jamie, una bibliotecaria che lavora al Lady Margaret Hall da un decennio, ha iniziato a portare Issy al lavoro sei anni fa, trasformandolo in una mascotte non ufficiale e in un simbolo di conforto e serenità.

La sua presenza non è solo tollerata, ma attivamente incoraggiata, offrendo un momento di tregua e affetto in un ambiente accademico spesso stressante. Issy trascorre la maggior parte della giornata rilassandosi nell'ufficio di Jamie, un'oasi di tranquillità dove accoglie con grazia le carezze e le attenzioni di chi desidera un momento di compagnia. Occasionalmente, viene portato fuori per brevi passeggiate, godendo dell'aria fresca e dell'attenzione dei passanti.

La sua popolarità è tale che è persino apparso su adesivi promozionali del team di sensibilizzazione del college, a testimonianza del suo status speciale all'interno della comunità accademica. L'arrivo di Issy al Lady Margaret Hall è stato un evento naturale, quasi inevitabile, considerando la tradizione del college nei confronti degli animali domestici. Jamie ha spiegato che, al momento del suo arrivo nel 2019, il college era particolarmente accogliente nei confronti dei cani.

L'università aveva una politica ben definita che permetteva ai membri del personale di portare i propri cani al lavoro, a condizione che rimanessero prevalentemente nei propri uffici e che si ottenesse il consenso da chiunque fosse interessato. Questa apertura agli animali era radicata nella storia del college, come dimostra la presenza di due cani nello stemma del Lady Margaret Hall, fondato dal vescovo Talbot, noto per la sua passione per i cani da caccia medievali.

Anche il preside del college, Alan Rusbridger, era un appassionato proprietario di cani, e diversi membri dello staff avevano seguito il suo esempio. Tuttavia, Jamie ha sempre avuto una predilezione per i felini, e Issy ha portato una ventata di novità e di affetto felino in un ambiente tradizionalmente canino. Il viaggio quotidiano in autobus è diventato un rituale, un'occasione per Issy di godere delle attenzioni e delle coccole dei passeggeri, che lo accolgono con affetto e curiosità.

La sua presenza a bordo è un piccolo evento che rallegra la giornata di molti, trasformando un semplice tragitto in un momento di gioia e connessione. Ma il vero valore di Issy risiede nel suo ruolo di conforto emotivo per gli studenti, in particolare per coloro che si trovano lontani da casa per la prima volta e sentono la mancanza dei propri animali domestici.

Jamie ha osservato che essere lontani dalla famiglia e dagli amici può essere difficile, ma la mancanza degli animali domestici può essere particolarmente dolorosa. Issy offre un'alternativa, un punto di riferimento affettuoso e rassicurante a cui rivolgersi nei momenti di stress o di solitudine. Molti studenti, sopraffatti dalle pressioni accademiche o dalle difficoltà personali, hanno trovato conforto nelle sue coccole e nella sua presenza calma e pacata.

Ci sono stati casi in cui studenti, disperati dopo aver perso accidentalmente il proprio lavoro di tesi, si sono rivolti a Issy in lacrime, trovando in lui un ascoltatore silenzioso e comprensivo. La sua capacità di percepire e rispondere alle emozioni umane è straordinaria, e la sua presenza è spesso sufficiente a lenire il dolore e a infondere speranza.

La fama di Issy si è diffusa oltre i confini del Lady Margaret Hall, e altre università hanno persino chiesto a Jamie di portare il gatto in visita, offrendo ai loro studenti la possibilità di conoscerlo e di beneficiare della sua presenza terapeutica. Issy, il gatto bibliotecario, è diventato un simbolo di benessere e di connessione umana, un esempio di come un piccolo gesto di affetto possa fare una grande differenza nella vita degli altri





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