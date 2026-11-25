Il rapporto Istat del 25 novembre 2025 rivela che 7 milioni di donne hanno subito violenza fisica o sessuale. Analisi dei dati Istat su sicurezza femminile e strategie di contrasto.

Il 25 novembre 2025, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'Istituto Nazionale di Statistica ha pubblicato i risultati dell'indagine sulla sicurezza delle donne per l'anno 2025. Il rapporto intitolato "La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia" evidenzia una realtà critica: circa 7 milioni di donne tra i 16 e i 75 anni nel paese hanno subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita.

Statistiche Istat e dati demografici

Secondo i numeri ufficiali dell'Istat, il 31,5% del totale delle donne ha subito episodi violenti a partire dai 16 anni. L'analisi distingue tra cittadine italiane e straniere, con percentuali differenti che toccano picchi significativi tra le rifugiate e le donne rumene. Tra le italiane la quota è del 31,9%, mentre tra le straniere si attesta al 27,4%.

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Categoria a parte riguarda le giovani tra i 16 e i 24 anni, dove la violenza subita è aumentata dal 27,1% al 36,1%, soprattutto per quanto riguarda le violenze sessuali. Le studentesse non sono escluse, con una percentuale che sale dal 25,9% al 35,1%, superando i valori registrati nel 2006.

Categorie di violenza e dinamiche familiari

La violenza fuori dalla coppia colpisce il 25,9% delle donne per mano di parenti, amici, colleghi, conoscenti o sconosciuti. Il 5,1% delle vittime subisce violenza nel mondo del lavoro, mentre il 12,6% è stata vittima di violenza da parte del proprio partner. La quota di donne vittime di violenza da parte dell'attuale partner è maggiore tra le straniere (5,2% contro il 2,8% delle italiane).

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Al contrario, la violenza da parte di un ex partner è più frequente tra le donne italiane (18,9% contro il 16,6% delle straniere). La violenza psicologica esercitata dai partner colpisce circa 3 milioni e 750mila donne, pari al 17,8%, mentre la violenza economica riguarda il 6,7% delle donne, circa 1 milione e 412mila. Tra le straniere, il 21,7% delle vittime deve chiedere il permesso al partner per andare dal medico.

Risposta istituzionale e consapevolezza sociale

In un quadro di dati complessi, emerge un elemento positivo: aumenta la consapevolezza delle donne e cresce la ricerca di aiuto presso i Centri antiviolenza. Cresce anche la fiducia nelle forze dell'ordine, che più frequentemente hanno ammonito il partner (34,4%), fornito protezione (15,9%) e fatto una segnalazione ai servizi specializzati (6,4%).

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dichiarato che uscire dalla violenza è possibile e riguarda l'intera società, non solo il coraggio delle vittime. La premier Giorgia Meloni ha richiamato alla responsabilità collettiva, sottolineando che sensibilizzazione e scelte concrete sono necessarie per contrastare la violenza e non lasciare sole le vittime.