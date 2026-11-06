Istat: 56% delle famiglie ha il condizionatore, analisi costi e trend regionali

I dati Istat 2024 rivelano che il 56% delle famiglie italiane possiede un condizionatore. Analizziamo costi, efficienza energetica e le differenze territoriali.

Secondo i recenti dati Istat, nel 2024 il 56 per cento delle famiglie italiane disponeva di almeno un sistema di condizionamento, consolidando l'aria condizionata da bene di lusso a necessità diffusa. Questa crescita esponenziale rispecchia l'aumento dei periodi caratterizzati da temperature elevate e il bisogno di garantire il benessere domestico in un clima che cambia. A confermare il trend è l'analisi dei dati storici che mostrano come la penetrazione di questi dispositivi sia passata dal 10,7 per cento del 2001 al 48,8 per cento del 2021.

L'espansione del mercato climatico

La situazione attuale è radicalmente diversa rispetto a decenni fa, quando l'aria condizionata era considerata un accessorio per pochi. Nel 2006 il mercato era già in forte espansione, registrando un fatturato di circa 1,3 miliardi di euro. Oggi la quota di famiglie dotate di sistemi di condizionamento è salita al 56 per cento, con un ulteriore incremento se si considerano gli apparecchi in grado sia di riscaldare che di raffrescare, arrivati al 40,4 per cento.

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A trainare il settore contribuisce la crescente diffusione delle pompe di calore, che consentono di utilizzare un unico impianto per gestire le temperature sia in inverno che in estate. Questo passaggio tecnologico ha ridotto i costi di installazione e ha reso la climatizzazione accessibile a una fetta maggiore di popolazione, rispondendo all'urgenza di adattamento alle nuove condizioni climatiche.

Temperature record e impatti energetici

Il caldo ha naturalmente avuto ripercussioni dirette sui consumi nazionali. Lo scorso 15 luglio la domanda elettrica ha toccato un picco di circa 58 GW, segnando un aumento del 4,5 per cento rispetto al massimo registrato nel 2025. Questa pressione sulla rete è alimentata dalle ondate di calore che stanno diventando sempre più frequenti e intense, costringendo il sistema elettrico a gestire carichi elevati durante le ore di maggiore afosità.

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Le heat map del Cnr mostrano per la prima volta consecutivamente il luglio e l'agosto più caldi dal 1950 a oggi. Lorenzo Arcidiaco, ricercatore del Cnr, ha dichiarato che l'analisi delle temperature medie conferma la tendenza al riscaldamento globale. Il 2024 è stata la più calda in Italia dal 1950, un dato che giustifica la spesa energetica crescente per il raffrescamento degli ambienti.

Analisi costi e raccomandazioni di acquisto

Per contenere la spesa è fondamentale scegliere l'apparecchio giusto, evitando errori comuni come acquistare un modello troppo potente o sottodimensionato. Un'analisi di Facile.it rivela che, nell'estate 2026, l'utilizzo di un condizionatore dual split in classe A+, acceso per otto ore al giorno, comporterebbe una spesa stimata di 146 euro complessivi. Tale importo è influenzato anche dall'andamento delle tariffe energetiche, superiori del 4 per cento rispetto all'estate 2025.

Ipotizzando una potenza elettrica assorbita costante di 1.500 watt e una tariffa di 0,28 euro per kilowattora, il costo di funzionamento sarebbe di circa 42 centesimi all'ora. Il periodo autunnale rappresenta il momento favorevole per acquistare un condizionatore, offrendo più tempo per pianificare la spesa, confrontare le offerte e valutare le caratteristiche dei diversi modelli senza la fretta dei mesi estivi.

Diffusione regionale e efficienza energetica

La Sicilia è la regione italiana in cui i condizionatori sono più diffusi, con il 72,2 per cento delle famiglie che disponeva di un apparecchio per il raffrescamento nel 2025. Al contrario, l'6,6 per cento della Valle d'Aosta è la regione con la penetrazione più bassa. Queste differenze territoriali evidenziano come il clima influenzi le abitudini di consumo, ma è comunque opportuno utilizzare il condizionatore in maniera corretta per proteggere gli anziani e le persone fragili durante le ondate di calore.

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Per ottimizzare i consumi è consigliabile impostare il termostato tra i 24 e i 26 °C e scegliere modelli ad alta efficienza energetica, come quelli in classe A+, A++ o A+++. Il passaggio da una classe A+ a una A+++ può ridurre i consumi e la spesa in bolletta fino al 49 per cento in base ai modelli confrontati. Infine, l'adozione di tecnologia inverter permette di regolare la potenza del compressore in base alle effettive necessità, garantendo un risparmio ulteriore e un comfort costante.