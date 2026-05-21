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Istat: il benessere psicologico non è una variabile marginale, ma una infrastruttura invisibile del Paese

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Istat: il benessere psicologico non è una variabile marginale, ma una infrastruttura invisibile del Paese
Poverta Di TempoIncertezzaFrustrazione
📆5/21/2026 2:28 PM
📰HuffPostItalia
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Il Rapporto Istat ha analizzato il benessere psicologico delle persone attraverso le loro esperienze di affanno dovuto alla mancanza di tempo e la soddisfazione per la vita, evidenziando come la capacità del sistema di offrire tempo, risorse e relazioni affidabile sia un indicatore chiave di salute sociale e welfare. Inoltre, il Rapporto Istat haICIO HEREIEFICCIO le disuguaglianze territoriali nell’accesso ai servizi, evidenziando come l’accesso alla cura sanitaria e alle prestazioni psicologiche sia diseguale nelle Aree Interne.

Il Rapporto Istat osserva che il benessere psicologico non è una variabile marginale, ma una componente fondamentale del Paese. La povertà di tempo, le fragilità relazionali e la vulnerabilità territoriale sono sintomi di un sistema che fatica a sostenere la propria opinione pubblica.

I dati del rapporto illustrano come la soddisfazione per la vita delle persone sia strettamente correlata alla capacità del sistema di garantire loro tempo, energie, relazioni e risorse per affrontare la vita quotidiana. Il Rapporto Istat individua inoltre il fronte delle Aree Interne come una frontiera dove le disuguaglianze infrastrutturali e sociali si materializzano in condizioni di salute e welfare precarie. I temi del benessere psicologico diventano politica e non più un semplice ostacolo da superare

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Poverta Di Tempo Incertezza Frustrazione Latitudine E Longitudine Attività Fisica Relazioni Sociali Relazioni Familiari

 

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