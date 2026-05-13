Il gruppo italiano e Tokyo Gas Network, società attiva nella gestione e distribuzione del gas naturale nell'area della capitale giapponese, hanno rinnovato l'accordo (memorandum of understanding) per rafforzare la collaborazione nelle aree strategiche della distribuzione del gas e promuovere lo sviluppo di progetti congiunti.

Italgas rafforza l'intesa con il Giappone. Il gruppo italiano e Tokyo Gas Network, società attiva nella gestione e distribuzione del gas naturale nell'area della capitale giapponese con 64mila km di pipeline, hanno rinnovato ieri all'ambasciata d'Italia a Tokyo l'accordo (memorandum of understanding) “volto a rafforzare - spiega una nota - la collaborazione nelle aree strategiche della distribuzione del gas e a promuovere lo sviluppo di progetti congiunti”.

Il memorandum è stato sottoscritto da Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas, e da Satoshi Tanazawa, alla guida di Tokyo Gas Network. Le competenze In base a quanto previsto dall'intesa, “le due società continueranno a condividere competenze e best practice per promuovere innovazione, resilienza e sviluppo sostenibile delle reti di distribuzione del gas”.

La collaborazione si concentrerà sulla sicurezza delle infrastrutture e quindi sullo scambio di competenze per aumentare la capacità delle reti di rispondere a eventi estremi e condizioni operative complesse. Un altro capitolo dell'intesa riguarda l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per l'ottimizzazione della gestione delle reti e il miglioramento dell'efficienza operativa. Infine focus sulla catena di approvvigionamento per migliorare performance, qualità e sostenibilità.

“Siamo onorati di aver raggiunto un accordo per rafforzare ulteriormente la nostra partnership strategica con Italgas, il principale distributore di gas in Europa - ha dichiarato l'amministratore delegato di Tokyo Gas Network -. La loro avanzata competenza nella digitalizzazione rappresenterà un motore fondamentale per il potenziamento delle nostre capacità operative.

Attraverso un continuo scambio di know-how reciproco, puntiamo a migliorare l'efficienza operativa e la produttività, adempiendo al contempo alla nostra missione di garantire una fornitura energetica stabile e mantenere elevati standard di sicurezza”.

“Il confronto internazionale e la collaborazione con partner di primo piano sono elementi fondamentali del nostro percorso di crescita”, ha sottolineato Gallo. Lo sviluppo Il rinnovo dell'intesa con Tokyo Gas Network consolida una relazione di valore e ci consente di accelerare ulteriormente nello sviluppo di reti sempre più digitali, resilienti e sostenibili - ha aggiunto -.

In particolare, la collaborazione ci permette di valorizzare competenze complementari in ambiti chiave come la digitalizzazione avanzata delle infrastrutture, il rafforzamento della resilienza anche in contesti complessi, e l'evoluzione delle reti per accogliere quote crescenti di gas rinnovabili





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