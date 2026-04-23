Italia ai Mondiali: il piano di Zampolli e le reazioni contrastanti

Paolo Zampolli, inviato speciale di Trump, propone alla FIFA di considerare l'Italia come sostituta dell'Iran ai Mondiali 2026. Reazioni divise tra chi accetterebbe un ripescaggio e chi difende la qualificazione sul campo.

L'idea di riportare l' Italia alla competizione mondiale, non attraverso la meritata qualificazione sul campo, ma tramite un intervento diretto della FIFA , sta prendendo forma come un piano concreto orchestrato da Paolo Zampolli , inviato speciale dell'ex presidente americano Donald Trump.

Questa proposta, inizialmente percepita come un'illusione, si basa sulla suggestione ufficiale a Gianni Infantino, presidente della FIFA, di considerare la nazionale italiana come prima riserva in caso di esclusione dell'Iran. La manovra, lungi dall'essere mera speculazione geopolitica, mantiene una certa vitalità nei corridoi del potere calcistico, sostenuta dal notevole impatto commerciale e dal prestigio storico che una squadra quattro volte campione del mondo apporterebbe all'edizione nordamericana del torneo.

Tuttavia, la posizione dell'Iran rimane ferma e intransigente. Fatemeh Mohejerani, portavoce del governo iraniano, ha dichiarato pubblicamente alla televisione di Stato che il Ministero della Gioventù e dello Sport ha confermato la piena preparazione della nazionale per la partecipazione ai Mondiali del 2026 negli Stati Uniti, smentendo così le aspettative di un possibile forfait.

In questo contesto di tensioni internazionali e complesse dinamiche burocratiche, emerge una voce di pragmatismo all'interno del panorama italiano: quella di Dino Zoff, leggendario portiere e campione del mondo. Con la sua consueta schiettezza, Zoff ha riconosciuto che, pur non essendo una soluzione ideale dal punto di vista sportivo, un'opportunità di partecipazione, anche se ottenuta tramite invito, sarebbe comunque vantaggiosa.

Questa affermazione riflette il sentimento di una parte dell'opinione pubblica italiana, che preferirebbe accettare un ripescaggio piuttosto che assistere per la terza volta consecutiva ai Mondiali dalla posizione di spettatore. Nonostante ciò, la maggior parte dei vertici del calcio italiano ha espresso una netta contrarietà. Molti ritengono che il prestigio dell'Italia non possa essere compromesso da un ripescaggio, considerato una soluzione poco dignitosa.

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha ribadito con fermezza che la qualificazione deve essere ottenuta sul campo, definendo una simile manovra non solo inopportuna, ma anche tecnicamente impraticabile. Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ha condiviso questa posizione, affermando che si sentirebbe offeso da un invito non meritato, sottolineando l'importanza di guadagnarsi il diritto a partecipare ai Mondiali. Giancarlo Giorgetti, Ministro dell'Economia, ha espresso un giudizio ancora più severo, dichiarando che si vergognerebbe in caso di ripescaggio.

Il piano di Zampolli ha quindi portato alla luce le diverse anime del calcio italiano, contrapponendo la tentazione di un ritorno mediatico ed economico alla difesa di un'etica sportiva che privilegia l'assenza dignitosa rispetto a un rientro forzato. La proposta ha scatenato un acceso dibattito, mettendo in discussione i valori fondamentali dello sport e il concetto di meritocrazia. La decisione finale spetta ora alla FIFA, che dovrà valutare attentamente le implicazioni politiche, economiche e sportive di un eventuale ripescaggio dell'Italia.

La situazione è complessa e delicata, e la FIFA si trova di fronte a una scelta difficile che potrebbe avere conseguenze significative per il futuro del calcio mondiale. L'attesa è palpabile, mentre il mondo del calcio italiano rimane in sospeso, sperando in un miracolo o preparandosi ad affrontare un'altra assenza dai Mondiali.

La speranza di rivedere l'Italia protagonista sulla scena mondiale si scontra con la realtà di una situazione intricata e piena di incognite, dove la diplomazia calcistica e le dinamiche geopolitiche giocano un ruolo cruciale. Il dibattito continua a infiammare le discussioni, dividendo appassionati e addetti ai lavori, mentre la FIFA pondera attentamente ogni aspetto della questione, consapevole del peso della sua decisione





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