Italia al Roland Garros 2026: gli azzurri in campo

I 5 azzurri in campo al Roland Garros 2026 sono pronti a dare il massimo. Flavio Cobolli, Jannik Sinner, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini sono gli italiani che si presenteranno sul campo oggi, giovedì 28 maggio.

Oggi, giovedì 28 maggio, prosegue l'avventura degli italiani al Roland Garros 2026 . Saranno 5 gli azzurri in campo a cominciare da Cobolli, proseguendo con Sinner, il più atteso, Darderi, Arnaldi e Berrettini.

Ieri, mercoledì 27 maggio, purtroppo, si è conclusa l'avventura di Jasmine Paolini nel torneo femminile. Jas stava vincendo autorevolmente con l'argentina Sierra prima di essere condizionata da un problema alla caviglia che l'ha fatta scoppiare in lacrime per il dolore. Oggi, giovedì 28 maggio, alle 11 Flavio Cobolli gioca sul campo 7 con Yibing Wu, poi Jannik Sinner alle 12 sul Philippe-Chatrier sfida Juan Manuel Cerundolo.

Luciano Darderi, non prima delle 13:50, nel terzo match sul campo 6 deve vedersela con l'uruguiano Francisco Camesana, Matteo Arnaldi, non prima delle 15, affronta Stefanos Tsitsipas nel quarto match sul campo 14, in serata Matteo Berrettini alle ore 20:15 affronta Arthur Rinderknech sul Philippe-Chatrier. Sinner-Juan Manuel Cerundolo: ore 12, Philippe-Chatrier. Berrettini-Rinderknech, Philippe-Chatrier, ore 20:15





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