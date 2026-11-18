Il Parlamento italiano approva definitivamente la legge antisemitismo basata sulla definizione IHRA. Ecco i dettagli del voto 147-93 e le reazioni di Meloni e opposizioni.

Il Parlamento italiano ha dato l'ultima approvazione definitiva a una nuova legge mirata a contrastare l'antisemitismo nel Paese. Questa normativa, discussa e votata martedì 18 novembre, sancisce ufficialmente l'adozione della definizione di antisemitismo fornita dall'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto (IHRA) all'interno del quadro giuridico nazionale. L'iter legislativo si è concluso con un risultato preciso nella Camera dei Deputati, dove il provvedimento è stato adottato con 147 voti a favore contro 93 contrari.

La definizione IHRA e i meccanismi della legge

La normativa in oggetto enshrins (consacra) la definizione fornita dall'IHRA, un organismo internazionale che fornisce linee guida per l'identificazione e la denuncia dell'antisemitismo. Tra le caratteristiche distintive di questa definizione figura la classificazione di alcune forme specifiche di critica verso lo Stato di Israele come potenziali esempi di condotte antisemite. Questo aspetto tecnico-giuridico costituisce il cuore del dibattito e della controversia che ha accompagnato l'approvazione del testo, distinguendolo da altre forme di legislazione precedente.

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L'introduzione di questo standard internazionale mira a fornire un quadro chiaro e uniforme per le autorità e la società civile nell'affrontare i casi di discriminazione e violenza basata sull'origine ebraica. La scelta di adottare questo specifico standard rispecchia un allineamento con gli impegni presi dall'Italia in sede internazionale, pur generando significativi dibattiti interni riguardo alle implicazioni pratiche e interpretative del testo legislativo.

Reazioni di Meloni, Bonelli e le divisioni politiche

La coalizione di centro-destra, guidata dal Primo Ministro Giorgia Meloni, ha difeso con fermezza l'approvazione del disegno di legge, sostenendo che si tratta di uno strumento necessario e irrinunciabile per contrastare la violenza fisica e la discriminazione sistemica. Meloni e i suoi alleati hanno sottolineato la necessità di proteggere le comunità ebraiche, presentando la legge come una misura di responsabilità democratica.

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Dall'altro lato, l'opposizione ha espresso forti critiche, definendo il provvedimento come uno strumento politico per limitare il dissenso. Angelo Bonelli, co-leader del gruppo Alleanza Verde-Sinistra (AVS), ha affermato esplicitamente che "la destra sta strumentalizzando la legge sull'antisemitismo per soffocare le critiche". Questa posizione è stata condivisa da gran parte delle formazioni di sinistra, che temono un effetto dissuasivo sulla libertà di espressione.

Il dibattito ha messo in luce anche fratture all'interno dell'opposizione stessa. Sebbene la sinistra abbia prevalentemente votato contro, alcuni membri del principale partito di opposizione, il Partito Democratico (PD), si sono astenuti. Questo comportamento ha defied le direttive della leadership di partito, evidenziando divisioni interne su come gestire la complessa intersezione tra la condanna dell'antisemitismo e la critica alle politiche di guerra.

Contesto Gaza, attivismo e dati dell'osservatorio CDEC

Il contesto sociale in cui questa legge è stata approvata è segnato da una forte polarizzazione pubblica, particolarmente accentuata dagli eventi legati al conflitto nel Medio Oriente. L'Italia ha registrato un netto aumento dell'attivismo filopalestinese a partire dagli attacchi guidati da Hamas contro Israele dell'7 ottobre 2023. Questo contesto ha portato a un confronto acceso tra le manifestazioni di strada e le risposte istituzionali.

I partiti di sinistra hanno espresso un sostegno ampio ai movimenti di protesta filopalestinesi, mentre il governo Meloni ha accusato alcuni partecipanti a queste manifestazioni di fomentare disordini e violenza urbana. Questa divergenza di vedute riflette un più ampio spaccato sulla gestione della sicurezza pubblica e dei diritti di manifestazione in un periodo di alta tensione internazionale.

I sostenitori della legge hanno giustificato la necessità di nuove tutele citando un incremento documentato dei episodi antisemiti nel territorio nazionale. L'Osservatorio sull'Antisemitismo, unità di ricerca del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC) di Milano che monitora i casi in tutta Italia, ha registrato 963 casi nell'anno 2025.

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Questo numero rappresenta quasi quattro volte la quantità di casi riportati nel 2022, segnalando una tendenza crescente che le autorità hanno invocato come prova della crisi in atto. Gadi Luzzatto Voghera, direttore del CDEC, ha fornito dettagli specifici sulla natura di questi incidenti, riportando che si sono registrati 18 casi nel 2025, di cui 10 soltanto nei primi sei mesi dell'anno. Le violenze descritte includono atti fisici diretti come spintoni, sputi e schiaffi ai danni di persone.

Posizione delle organizzazioni ebraiche e next steps

Una voce chiave nel dibattito è arrivata dall'Unione delle Comunità Ebraiche d'Italia (UCEI), che ha accolto con favore il passaggio del testo normativo. Livia Ottolenghi, presidente dell'UCEI, ha dichiarato che la nuova legge avrebbe il potenziale per rafforzare gli "anticorpi democratici" della società civile italiana, presentandola non come una questione di parte.

Ottolenghi ha sottolineato che "la lotta contro l'antisemitismo non è una battaglia partigiana, ma una battaglia per l'intera società e non può essere subordinata ad allineamenti politici". Questa posizione cerca di collocare la legge al di sopra delle contese elettorali, enfasi sulla protezione dei diritti umani fondamentali.

Nonostante gli appelli ripetuti delle opposizioni per emendamenti specifici al testo della definizione di antisemitismo, il governo ha rifiutato di apportare modifiche sostanziali. Il coalizione ha respinto le accuse secondo cui la misura avrebbe limitato il dibattito politico su Israele, ribadendo la propria interpretazione della normativa.

Paolo Emilio Russo, esponente del partito Forza Italia nella coalizione di governo, ha dichiarato che "nessuno ha mai cercato di limitare la libertà di espressione e la critica, che sono una pietra angolare della nostra democrazia". Con l'approvazione definitiva, la legge entra ora nella sua fase di implementazione, stabilendo un nuovo standard interpretativo per le istituzioni italiane nei prossimi anni, in attesa di eventuali futuri sviluppi giurisprudenziali o legislativi.