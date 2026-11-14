Italia-Belgio, Roberto Mancini: la squadra è forte come la Francia ma vogliamo la qualificazione

Roberto Mancini analizza l'attesa sfida contro il Belgio per i Mondiali 2026. L'allenatore degli Azzurri definisce l'avversario forte quanto la Francia, puntando tutto sulla qualificazione diretta.

Roberto Mancini, tecnico della Nazionale Italiana di calcio, si prepara ad affrontare una delle sfide più delicate del percorso di qualificazione ai Mondiali 2026. L'obiettivo primario è chiaro: garantire il pass per il torneo mondiale, evitando di dover giocare gli spareggi. La squadra ha raggiunto questo traguardo con un certo orgoglio, considerando la resistenza opposta durante le partite precedenti.

"Essere qua e giocarci la qualificazione credo sia motivo di orgoglio. Ce la giochiamo e potremmo anche vincerla", afferma l'allenatore azzurro. La partita contro il Belgio non sarà affatto semplice, poiché l'avversario rappresenta una formazione di alto livello tecnico e tattico. Nonostante la difficoltà, l'atmosfera all'interno del gruppo rimane positiva e focalizzata sul risultato.

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Analisi tattica del Belgio e paragone con la Francia

Secondo quanto dichiarato da Roberto Mancini, la selezione belga non si discosta significativamente per qualità dal livello mostrato dalla Francia nelle precedenti sfide. L'obiettivo è affrontare una squadra forte con la stessa determinazione dimostrata contro gli altri avversari del girone. I giocatori hanno effettuato una sessione di allenamento defaticante oggi, recuperando le energie fisiche per la sfida internazionale.

"Il Belgio ha giocatori bravi, non si discosta dalla Francia", sottolinea Mancini. Questo riconoscimento evidenzia la consapevolezza dei limiti e delle potenzialità dell'opposizione. La strategia italiana prevede di giocare la propria partita, mantenendo lo stile che ha caratterizzato la squadra durante tutto il percorso di qualificazione. La coesione tattica resta la chiave per superare le difficoltà del match.

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Obiettivo vittoria e analisi della sconfitta precedente

Sebbene la qualificazione sia tecnicamente già acquisita, Mancini precisa che la squadra non si accontenterà di un semplice pareggio. La vittoria è l'unico risultato accettabile per consolidare il morale e chiudere il girone con un bottino massimo. Questo approccio riflette l'ambizione di puntare sempre in alto, anche quando il risultato importante è già nelle tasche.

"Sappiamo che possiamo qualificarci ma non ci accontenteremo del pareggio", dichiara l'allenatore. La sconfitta subita in settembre contro il Belgio viene rielaborata con ottica costruttiva. Nel secondo tempo di quell'incontro, la squadra italiana aveva cambiato registro, mostrando una prestazione nettamente superiore al primo tempo. Questa rimessa in discussione aveva meritato il pareggio, confermando la crescita del gruppo.

Mancini positivo nonostante le difficoltà del girone

Roberto Mancini mantiene un atteggiamento ottimista riguardo alle prospettive della Nazionale. La capacità di reagire agli errori e di migliorare le prestazioni in corso d'opera è un segno tangibile della maturazione del gruppo. La squadra ha dimostrato di saper affrontare le situazioni di criticità con determinazione e intelligenza tattica.

"Ero abbastanza positivo anche dopo la sconfitta con il Belgio di settembre", ammette l'allenatore. La prestazione del secondo tempo aveva dato segnali chiari di miglioramento. Questo fattore rende il tecnico fiducioso sulle capacità della squadra di affrontare la prossima partita con serenità e focus. La qualità dei singoli, unita alla solidità collettiva, sarà fondamentale per vincere il prossimo impegno internazionale contro una delle formazioni più competitive del continente.