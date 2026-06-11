Italia chiede a Israele di porre fine alle politiche di insediamento e sanziona ministro Ben-Gvir

La Presidenza del Consiglio, guidata da Giorgia Meloni, ha espresso la richiesta di Israele di porre fine alle politiche di insediamento e di garantire giustizia per le violenze dei coloni. Inoltre, l'Italia intende sostenere misure mirate contro coloro che fomentano l'odio e l'estremismo, in particolare contro il ministro Ben-Gvir, che ha provocato comportamenti inaccettabili nei confronti di cittadini italiani.

Abbiamo chiesto a Israele di porre fine alle politiche di insediamento, di garantire giustizia per le violenze dei coloni , di rispettare i luoghi santi di Gerusalemme, di revocare le restrizioni finanziarie che rischiano di strozzare l'autorità palestinese.

E per questo l'Italia intende sostenere misure mirate contro coloro che, come i coloni violenti, fomentano l'odio e l'estremismo, compromettendo la prospettiva dei due stati, o come il ministro Ben-Gvir che ne- che abbiamo chiesto di sanzionare a fronte dell'inaccettabile comportamento di cui si è reso protagonista nei confronti di cittadini italian





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