Italia, deficit ancora al 3,1%: Meloni attacca l'Istat e gli istituti di ricerca

La settimana economica italiana è segnata dalla conferma del deficit al 3,1% e dalle polemiche tra il governo Meloni e gli istituti di ricerca, accusati di sottostimare il PIL e ostacolare l'uscita dalla procedura di infrazione europea.

La settimana è segnata da preoccupazioni economiche per l'Italia. I dati di Istat ed Eurostat confermano che il rapporto deficit/Pil rimane al 3,1%, mantenendo il paese nella procedura di infrazione europea e limitando la capacità di spesa del governo.

Questa situazione genera frustrazione nel governo Meloni, in particolare per il Ministro Giorgetti. Parallelamente, la legislatura è caratterizzata da tensioni interne e decisioni controverse, come risposte aspre al Presidente Mattarella, ritardi nelle nomine, un atteggiamento disinvolto verso le leggi elettorali e un acceso dibattito sul decreto sicurezza.

Fratelli d'Italia ha lanciato un attacco agli istituti di ricerca indipendenti, accusandoli di fornire dati non favorevoli al governo, sostenendo che le prime stime del PIL vengono sottostimate e poi riviste al rialzo, creando una "beffa" per l'Italia. Il partito, attraverso un report interno, critica la "rigidità" dell'Istat, ritenendola dannosa per il paese e capace di impedirgli di uscire dalla procedura di infrazione.

Si sottolinea che un aumento di soli 20 miliardi di euro nelle stime del PIL sarebbe sufficiente a raggiungere l'obiettivo del 3% di deficit. Questa polemica si inserisce in un contesto più ampio di tensioni tra il governo e gli organi di controllo e ricerca indipendenti, come Banca d'Italia, la Corte dei Conti e l'Ufficio parlamentare di bilancio, che spesso smentiscono gli effetti positivi delle manovre economiche governative. Il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, aveva precedentemente criticato questi enti.

Il caso specifico riguarda il taglio della seconda aliquota Irpef, che, secondo i dati, favorirebbe i più ricchi. La situazione evidenzia una crescente difficoltà del governo nel gestire le sfide economiche e nel comunicare i risultati ottenuti, alimentando un clima di sfiducia e polemiche





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