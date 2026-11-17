La Commissione europea valuta l'uscita italiana dalla procedura per disavanzo eccessivo se il deficit 2026 resta sotto il 3% Pil. Previsioni crescita e inflazione aggiornate.

La Commissione Europea sta valutando l'ipotesi di chiudere la procedura per disavanzo eccessivo nei confronti dell' Italia qualora i dati definitivi confermino un deficit inferiore alla soglia del 3% del Pil nel 2026. Il commissario all'Economia Valdis Dombrovskis ha chiarito che tale decisione dipenderà dalla verifica se il superamento del limite nei successivi anni sia interamente giustificato dalle deroghe fiscali per la difesa e la resilienza energetica.

Deficit Italia 2026 Sotto 3% Pil

Secondo le stime della Commissione Europea, il rapporto deficit/Pil dell'Italia sarà previsto al 2,9% nel 2026, in diminuzione dal 3,1% registrato nel 2025. Questa cifra si colloca al di sotto della soglia critica dei Trattati che attiva automaticamente la procedura per disavanzo eccessivo. Il Ministero dell'Economia italiano concorda con questa proiezione, stimando un aumento dell'1% per il 2026, mentre per il 2027 la stima sale allo 0,8% e per il 2028 si attesta a un ulteriore 0,8%.

Also read Qualità della vita 2026: Stabilità al Centro-Nord, Disparità Nord-Sud in Italia

Se i dati finali del 2026 confermeranno un disavanzo contenuto sotto il 3%, la Commissione valuterà anche i disavanzi previsti per il 2027 e il 2028. L'obiettivo è verificare se il superamento della soglia del 3% in quegli anni sia interamente spiegato dall'utilizzo della flessibilità fiscale prevista dalle clausole nazionali di salvaguardia. In caso di riscontro positivo, la procedura per disavanzo eccessivo nei confronti dell'Italia potrebbe essere chiusa nella primavera successiva.

Previsioni Crescita Differenziate Europa

La Commissione Europea ha rivisto al rialzo le stime di crescita della Germania, portandole all'1,3% nel 2026, rispetto allo 0,6% previsto in primavera, e all'1% nel 2027, contro lo 0,9% precedente. Al contrario, sono state tagliate le attese sulla Francia, scesa allo 0,4% nel 2026 e allo 0,6% nel 2027, registrando il dato più basso dell'Unione Europea. L'Italia figura penultima nella classifica, con una crescita attesa dell'0,7% nel 2027.

Advertisement

Nel 2026 la crescita più sostenuta è prevista in Danimarca con un +4,5%, seguita da Malta e Slovenia entrambe al +3,9% e dalla Polonia al +3,5%. In fondo alla classifica si posizionano Irlanda e Romania, le uniche due economie in contrazione, rispettivamente con un -0,4% e un -0,3%. Nel 2027 l'Irlanda guiderà la crescita con un +3,9%, davanti a Malta e Cipro, mentre Francia e Italia occuparanno gli ultimi due posti con lo 0,6% e lo 0,7%.

Impatto Inflazione e Consumi Famiglie

La crescita del Pil reale in Italia ha registrato un'accelerazione nel primo semestre del 2026, per poi rallentare nel terzo trimestre. È previsto un rallentamento dei consumi privati, poiché l'inflazione incide sul reddito disponibile delle famiglie. Nonostante ciò, gli investimenti continuano a crescere, sostenuti dalle opere pubbliche finanziate dal Pnrr.

Nel 2027 le famiglie risentiranno ancora dell'inflazione, in particolare dell'impatto persistente dei prezzi dell'energia ancora elevati. Condizioni di finanziamento meno favorevoli e prospettive economiche incerte pesano sulle loro decisioni di investimento. L'inflazione è previsto in Italia del 3,4% nel 2026, del 3,1% nel 2027, e dell'1,8% nel 2028, mentre la Commissione Europea stima l'inflazione nell'Eurozona al 3,2% nel 2026 e al 3,1% nel 2027.

Debito Pubblico e Prospettive 2028

Il debito pubblico italiano è previsto al 137,9% nel 2026, una stima rivista al ribasso rispetto al 138,5% delle previsioni di primavera. Questo livello rimane il più alto dell'Unione Europea, superando quello della Grecia che scende al 135,7%. Il debito toccherà il picco nel 2027 al 138,8% per poi ripiegare al 138,2% nel 2028. L'effetto combinato di una riduzione dell'avanzo primario e dell'aumento della spesa per interessi impedisce una chiara tendenza al ribasso del rapporto.

Advertisement

La crescita dei salari dei lavoratori italiani dovrebbe tornare a crescere soltanto nel 2028, quando i salari contrattuali incorporeranno gli effetti dell'inflazione degli anni precedenti. Bruxelles rileva che nel 2026 la crescita dei salari è rimasta inferiore a quella dei prezzi e prevede un rallentamento della domanda di lavoro dopo la prolungata espansione registrata fino alla metà dell'anno.