L'Italia rischia manovre correttive a causa del deficit superiore al 3%. Negli Stati Uniti, l'FBI indaga sulla scomparsa o morte di scienziati legati a programmi sensibili.

Il Ministro dell'Economia ha accolto con apprensione il dato del deficit, consapevole che scendere sotto la soglia di Maastricht avrebbe aperto la strada all'attivazione del fondo Security Action for Europe, un programma UE per finanziare investimenti comuni nella difesa.

Tuttavia, la situazione attuale non permette questo scenario, sollevando preoccupazioni sulla possibile necessità di ridurre o finanziare meno altri settori per mantenere l'impegno finanziario per la difesa, una mossa impopolare tra gli elettori. I dati economici, secondo l'opposizione, confermano un bilancio legislativo fallimentare sia a livello istituzionale che economico-sociale, accusando il governo Meloni di aver fallito nel raggiungere l'obiettivo del 3% di deficit/PIL, nonostante quattro manovre di austerità.

L'Italia è ora vincolata dai parametri del Patto di stabilità, con conseguenti tagli previsti in sanità, scuola, imprese ed energia. Il Ministro Giorgetti, paragonando la situazione a un calcio di rigore, ha commentato che in Italia si tende a criticare le decisioni arbitrali, a differenza di altri paesi. Parallelamente, negli Stati Uniti, l'FBI sta indagando sulla morte o scomparsa di almeno dieci scienziati legati a programmi sensibili nel campo nucleare e aerospaziale negli ultimi tre anni.

Nonostante l'assenza di collegamenti evidenti tra i casi, la Casa Bianca ha confermato che le agenzie federali stanno verificando possibili connessioni, inclusa l'ipotesi di interferenze esterne o accessi a informazioni riservate. Il Presidente Trump ha definito la situazione 'seria' e spera in una coincidenza. Il Congresso ha avviato un'indagine formale, richiedendo aggiornamenti a FBI, Dipartimento della Difesa, Dipartimento dell'Energia e NASA. Le verifiche sono in corso e al momento non è stato stabilito alcun collegamento concreto tra le persone coinvolte.

I casi si concentrano in particolare in California, nella contea di Los Angeles, con quattro figure legate alla ricerca scientifica e spaziale: Carl Grillmair, Michael David Hicks, Frank Maiwald e Monica Jacinto Reza. Altri casi includono quello del generale in congedo William Neil McCasland, scomparso in New Mexico, e dello scienziato Jason Thomas, direttore di Novartis, scomparso in Massachusetts e ritrovato morto dopo tre mesi. La polizia non ha rilevato elementi che indichino un reato nella morte di Thomas.

L'indagine mira a determinare se esista un elemento comune tra queste morti e sparizioni, considerando l'accesso delle vittime a informazioni scientifiche sensibili. La situazione desta preoccupazione e solleva interrogativi sulla sicurezza dei programmi scientifici e tecnologici statunitensi





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