Italia: Disavanzo al 3,1%, a rischio l'uscita dalla procedura d'infrazione UE

Il rapporto tra entrate fiscali e spese pubbliche per il 2025 indica un disavanzo del 3,1%, superando il limite del 3% imposto dall'UE. La situazione è aggravata da fatture contestate relative al superbonus edilizio, che potrebbero non essere mai pagate, e da una contabilizzazione tardiva di spese precedenti. Questo mette a rischio l'uscita dell'Italia dalla procedura d'infrazione e limita la flessibilità del governo in materia di tasse e spesa pubblica.

Il governo italiano si trova di fronte a una situazione complessa riguardo al rapporto tra entrate fiscali e spese pubbliche, con proiezioni che indicano un superamento del limite del 3% del PIL per il 2025, un parametro cruciale per l'uscita dalla procedura d'infrazione della Commissione Europea .

Questa situazione, se confermata, limiterebbe la flessibilità del governo in materia di tasse e spesa pubblica. La notizia, però, assume un contorno particolare: il mancato raggiungimento dell'obiettivo del 3% è questione di una minima percentuale, un dettaglio che rende la situazione particolarmente frustrante. I dati Eurostat, in linea con quelli Istat del 3 aprile, indicano un disavanzo del 3,07% sul PIL del 2025, pari a 69,381 miliardi di euro, arrotondabile al 3,1%.

Ciò significa che l'Italia non è lontana dall'obiettivo, ma la sua mancata realizzazione ha implicazioni significative. Non si tratta di una spesa pubblica incontrollata, ma piuttosto di una serie di fattori contabili che hanno contribuito a questo risultato. Una parte rilevante delle spese finali è dovuta alla contabilizzazione tardiva di pagamenti effettuati in anni precedenti, in particolare quelli relativi al superbonus edilizio.

Questi pagamenti, sebbene già effettuati, sono stati registrati nel bilancio solo nel 2025, influenzando così il calcolo del deficit. Ad aggravare la situazione, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha rivelato che tra le spese ritardate relative al superbonus sono presenti anche fatture contestate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Il MEF ritiene che queste fatture non dovrebbero essere pagate e potrebbero generare contenziosi legali.

Secondo quanto dichiarato dal ministro, alla fine del 2023 sono arrivate al MEF «una montagna di fatture» relative al superbonus, attualmente sotto esame da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate. Queste fatture presentano «notevolissime anomalie» e riguardano sconti fiscali per un importo stimato di almeno 600 milioni di euro. Il MEF sostiene che questi sconti non dovrebbero essere dedotti dal disavanzo, in quanto non rappresentano una spesa effettiva.

A sostegno di questa posizione, si fa riferimento a precedenti casi in cui fatture simili sono state contestate e successivamente annullate a causa di errori o frodi. In sostanza, si evidenziano due elementi chiave: il primo è la contabilizzazione nel 2025 di spese sostenute in anni precedenti; il secondo è la presenza di fatture contestate che potrebbero non essere mai pagate.

La situazione descritta evidenzia come, anche con un margine ridotto, il rischio di non raggiungere gli obiettivi prefissati sia elevato. Considerando il contesto geoeconomico attuale, particolarmente complesso, il risultato avrebbe potuto essere migliore.

Tuttavia, a parità di politiche economiche, il MEF avrebbe potuto celebrare una vittoria storica. Invece, si è verificata una situazione di stallo che, inevitabilmente, si riflette sui cittadini italiani. Con la prossima legge di bilancio, quella per il 2027, è improbabile che i cittadini possano beneficiare di significativi vantaggi. La mancata uscita dalla procedura d'infrazione limita la capacità del governo di intervenire in modo incisivo sulle tasse e sulla spesa pubblica, perpetuando una situazione di incertezza economica.

La questione solleva interrogativi sulla gestione dei fondi pubblici e sulla necessità di una maggiore trasparenza e controllo nella rendicontazione delle spese, soprattutto in relazione a misure come il superbonus edilizio. La complessità della situazione richiede un'analisi approfondita e una strategia chiara per evitare che simili intoppi si ripetano in futuro, garantendo una gestione più efficiente e responsabile delle risorse pubbliche e un impatto positivo sulla vita dei cittadini





ilgiornale / 🏆 18. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Deficit Finanza Pubblica Superbonus Commissione Europea Infrazione UE

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Eurostat stima deficit-Pil Italia al 3,1% nel 2025, resta proceduraIn mattinata l’Eurostat ha annunciato i dati relativi ai conti pubblici del 2025 delle economie dell’Unione europea.

Read more »

Conti pubblici, Italia resta in procedura Ue: nel 2025 deficit al 3,1%Eurostat: 'Il debito pubblico italiano sale al 137,1% del pil nel 2025 dal 134,7% del 2024, attestandosi al secondo posto in Ue dopo la Grecia'

Read more »

Eurostat, rapporto deficit-Pil dell'Italia al 3.1%: resta procedura europea per disavanzo eccessivoEurostat stima il rapporto deficit/Pil dell'Italia al 3,1% per il 2025, dal 3,4% del 2024....

Read more »

Deficit/pil 2025 confermato al 3,1%: l’Italia resta in procedura di infrazioneNella prossima legge di Bilancio, l'ultima prima delle elezioni politiche, il governo Meloni dovrà decidere quali altri voci - welfare? scuola? sanità? - tagliare o finanziare di meno per aumentare l'impegno finanziario per armi e sicurezza

Read more »

Debito pubblico, l'Eurostat stima deficit-Pil Italia al 3,1% nel 2025Quello italiano è il secondo debito rispetto al Pil nella Ue, dietro di noi solamente la Grecia

Read more »

Italia, i 10 trend sul clima 2025 fotografano un Paese che non acceleraLe rinnovabili frenano, le emissioni non calano e, nel frattempo, la dipendenza energetica cambia faccia con l’arrivo degli Usa tra Gnl e petrolio, ...

Read more »