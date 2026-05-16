Italia disloca due cacciamine verso Golfo: 'Nessuna nave va a Hormuz perché la missione ci sarà quando sarà approvata dal Parlamento'

L'Italia ha annunciato di aver dislocato due cacciamine, navi dotate di sonar necessari per bonificare lo stretto di Hormuz, verso l'Africa. La decisione è stata presa in attesa della cessazione delle ostilità tra Iran e Stati Uniti e di una autorizzazione parlamentare. La missione, se autorizzata, potrebbe essere condotta in modo indipendente o con l'appoggio di una fregata e una nave di supporto. La Marina Militare dispone di otto cacciamine classe Gaeta, collocate nella base navale di La Spezia, che sono considerati fra i migliori sistemi europei di contromisure mine.

Dal porto di Augusta, Sicilia orientale, a Gibuti, dove l' Italia dispone di una base in uno dei crocevia più strategici tra Africa e Asia, due cacciamine, navi dotate di sonar necessari per bonificare lo stretto di Hormuz, sono in viaggio.

Un preposizionamento tecnico, in attesa della cessazione delle ostilità tra Iran e Stati Uniti, e di una autorizzazione parlamentare, spiegano dal governo dove la strada maestra è sempre quella di una missione Onu, o almeno un ombrello internazionale ampio. Mercoledì mattina, commissione Esteri e Difesa. Guido Crosetto vuole chiarire: 'Nessun cacciamine va a Hormuz perché la missione ci sarà quando sarà approvata dal Parlamento'.

Concetto ribadito il giorno dopo, quando però il titolare della Difesa ha spiegato che 'i cacciamine sono già in Sicilia'. Una decisione tecnica, lasciata dal ministro al Capo di Stato maggiore della Difesa. Da qui la decisione di iniziare a muovere due unità: la Crotone e la Rimini. Come spiegano fonti militari, si tratta di movimenti naturali.

'Prudent planning', dicono gli inglesi. Sono quindi due percorsi distinti: uno è quello politico, che necessità di un via libera parlamentare; l'altro è quello militare, dove il preposizionamento significa un avvicinamento alla zona di interesse senza attivare l'operazione. Anche perché i cacciamine, con a bordo una cinquantina di membri, hanno bisogno di copertura.

Per questo, ma solo in caso di cessate il fuoco, alla Difesa ragionano sul dislocamento di una fregata Fremm e l'appoggio di una nave di supporto, come Atlante e Vulcano. La Marina Militare dispone oggi di otto cacciamine classe Gaeta, evoluzione della storica classe Lerici. Collocate nella base navale di La Spezia, sono considerati fra i migliori sistemi europei di contromisure mine. Operano regolarmente nelle missioni NATO di sorveglianza e bonifica.

Negli ultimi mesi il Rimini ha preso parte all'attività NATO 'Noble Shield', mentre il Crotone ha operato nel Mediterraneo. Le navi, che impiegano sistemi sonar a profondità variabile per identificare mine sul fondale e distinguere un ordigno da un semplice detrito, avrebbero avuto bisogno di venti giorni, forse un mese considerando le soste, per arrivare nei pressi di Hormuz. Avvicinandosi a Gibuti, hanno ridotto la distanza.

Per ora, rimarranno fermi nella base italiana incastonata tra il Canale di Suez, il Golfo Persico e il Sud Est asiatico. In attesa della cornice giuridica e politica. Giuliano Noci: 'Pari dignità, pari responsabilità. Ma Trump e Xi restano due dinamitardi in ascensore'L'Italia disloca due cacciamine direzione Golfo 'Nessuna nave va a Hormuz perché la missione ci sarà quando sarà approvata dal Parlamento', ha spiegato Crosetto.

Lo spostamento verso l'Africa è una decisione tecnica lasciata ai militari, in attesa del cessate il fuoco in Iran e del disco verde delle Camer





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