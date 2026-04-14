La politica estera italiana si orienta verso un nuovo corso, con un progressivo allontanamento da Trump e Netanyahu, mentre la ricerca medica fa passi avanti nella lotta contro il cancro al pancreas metastatico.

C'è un tempo per tutto, e questo sembra essere giunto per un cambio di rotta nella politica estera italiana, segnato da una progressiva presa di distanza da figure chiave come Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Il vicepresidente della Camera dei Deputati, membro di Forza Italia, ha espresso una posizione netta: il rinnovo automatico degli accordi in essere non è più appropriato, considerando la situazione attuale, con particolare riferimento a Israele . Secondo il vicepresidente, l'azione israeliana successiva al 7 ottobre ha superato i limiti di una legittima difesa. Questa posizione, fino a ieri considerata fuori dal coro, addirittura vicina a posizioni filo-Hamas, segna un'inversione di tendenza significativa. L'intento, come dichiarato apertamente, è quello di inviare un segnale chiaro a Israele , distanziandosi dalle figure chiave della politica internazionale che in passato hanno goduto del sostegno italiano incondizionato. Questo cambio di rotta non sembra essere un evento isolato, ma parte di una più ampia strategia volta a ridefinire le priorità e gli equilibri nella politica estera italiana.

La posizione del vicepresidente trova riscontro nelle dichiarazioni di altri esponenti politici di spicco, come il presidente della Commissione Esteri del Senato, anch'egli membro dello stesso partito. Quest'ultimo sottolinea come, anche per quanto riguarda la situazione a Gaza, l'Italia abbia ripetutamente chiesto, anche in passato, la cessazione degli eccessi di reazione dopo gli eventi del 7 ottobre. Un'affermazione che, seppur apparentemente ripetuta, evidenzia una coerenza di linea politica nel tempo, con l'obiettivo di trovare soluzioni pacifiche e rispettose del diritto internazionale.

Entrambi gli esponenti politici, dunque, concordano nel negare che questo cambio di posizione sia dettato da fattori esterni, evidenziando invece una volontà di agire in maniera autonoma e coerente con i propri valori e interessi nazionali. L'analisi politica suggerisce una rilettura degli equilibri internazionali, un segnale di indipendenza e di volontà di dialogo su basi nuove, con l'obiettivo di promuovere la stabilità e la sicurezza nella regione. La politica estera italiana, quindi, sembra intenzionata a muoversi con maggiore autonomia e discernimento, valutando attentamente le proprie scelte e le loro conseguenze.

In parallelo a queste dinamiche politiche, giungono notizie incoraggianti dal fronte della ricerca medica. Un farmaco sperimentale, daraxonrasib, mostra promettenti risultati nella lotta contro il cancro al pancreas metastatico. Lo studio clinico di fase 3 ha evidenziato un raddoppio della sopravvivenza dei pazienti rispetto alla chemioterapia tradizionale. I dati, resi noti dall'azienda californiana Revolution Medicines, indicano un importante avanzamento nella cura di questa patologia, per la quale le opzioni terapeutiche sono ancora limitate. Daraxonrasib, un inibitore multiselettivo delle proteine Ras(On), rappresenta la prima di una nuova classe di farmaci progettati per contrastare un ampio spettro di mutazioni Ras, responsabili della crescita e della diffusione del tumore.

I risultati dello studio mostrano una sopravvivenza mediana di 13,2 mesi per i pazienti trattati con daraxonrasib, contro i 6,7 mesi per la chemioterapia, con un hazard ratio significativo. Questi dati, se confermati, potrebbero cambiare radicalmente la pratica clinica e migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da questa grave forma di cancro. L'azienda intende presentare i risultati alle autorità regolatorie, con l'obiettivo di ottenere l'approvazione per l'immissione in commercio del farmaco, offrendo così una nuova speranza a chi combatte questa malattia.





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