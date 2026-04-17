Italia e Giappone uniti per smantellare reattori nucleari a grafite: un accordo strategico per Sogin e JAPC

Sogin e JAPC firmano un Memorandum of Understanding per uno studio congiunto sul decommissioning di reattori nucleari a grafite. L'accordo consolida la leadership italiana nel settore e apre nuove prospettive per il futuro nucleare nazionale.

Roma e Tokyo si scelgono a vicenda, siglando un accordo che punta a consolidare la leadership italiana nel delicato campo del decommissioning nucleare . Il 15 aprile 2026, Sogin , la società italiana incaricata della dismissione degli impianti nucleari e della gestione dei rifiuti radioattivi, e JAPC , la Japan Atomic Power Company, hanno formalizzato un Memorandum of Understanding per uno studio congiunto.

L'obiettivo è definire le migliori modalità per lo smantellamento dei reattori nucleari moderati a grafite, una tecnologia particolarmente complessa e datata. Questa collaborazione strategica sottolinea il ruolo di primo piano che l'Italia riveste a livello internazionale in questo settore, tanto da essere il partner scelto dal Giappone per affrontare una delle sfide tecniche più impegnative del decommissioning di prima generazione. Il punto di partenza di questa partnership è tanto geografico quanto tecnico. Da un lato, il Giappone mette a disposizione l'esperienza operativa legata al Tokai-1, il primo reattore commerciale del paese, un modello gas-cooled di scuola britannica attualmente in fase di smantellamento. Dall'altro, l'Italia offre la centrale di Latina, tecnologicamente gemella del Tokai e considerata un cantiere pilota a livello europeo per la gestione di questo tipo di impianti. Mentre JAPC contribuisce con la sua storia operativa, Sogin apporta un bagaglio di competenze riconosciuto a livello internazionale, come sottolineato nel comunicato congiunto, come "un progetto di smantellamento di riferimento per questa specifica tipologia di impianti". Ciò significa che, in Europa, l'Italia è stata la prima a confrontarsi con la problematica della grafite irraggiata e oggi detiene un vantaggio competitivo significativo rispetto ad altri paesi. Questo primato è stato evidenziato dall'amministratore delegato di Sogin, Gian Luca Artizzu, durante un recente evento, dove ha anticipato la firma dell'accordo con la controparte giapponese, sottolineando come altri paesi abbiano decisioni di smantellamento programmate per tempi molto più lontani, come nel caso dell'Inghilterra, prevista per il 2120. La differenza di oltre un secolo evidenzia la solitudine industriale in cui Sogin ha operato fino ad ora, una condizione che si sta ora trasformando in un posizionamento competitivo di rilievo. L'accordo con JAPC non è un evento isolato, ma rappresenta il secondo passo di una strategia ben definita. Il primo tassello è stato posto il 27 gennaio scorso con la firma di un'intesa con GraphiCore, un'azienda italiana specializzata nella manipolazione della grafite irraggiata. Questo accordo nazionale mira a sviluppare e sperimentare attrezzature specifiche per l'estrazione del materiale dai vessel dei reattori e a partecipare a programmi internazionali di ricerca. La sequenza è chiara: prima si rafforza la filiera tecnologica interna, e successivamente la si proietta in un'alleanza bilaterale con il partner giapponese, dimostrando una diplomazia industriale che procede per anelli concentrici. Questo accordo si inserisce in un contesto nazionale di accelerazione nel settore del decommissioning. Il piano di completamento delle attività, aggiornato con tempistiche realistiche, vede un avanzamento attuale del 47,7-48%. I vecchi cronoprogrammi, spesso irrealistici, sono stati abbandonati a favore di stime più concrete. L'amministratore delegato Artizzu ha indicato che per gli impianti brownfield le attività si concluderanno negli anni Trenta e Quaranta, mentre per i siti greenfield legati al ciclo del combustibile la chiusura è prevista tra la fine degli anni Quaranta e l'inizio degli anni Cinquanta. A ciò si aggiunge la constatazione che il sistema-Paese possiede già infrastrutture nucleari, spesso sottovalutate, tra cui 33 depositi realizzati da Sogin nel perimetro del ciclo elettronucleare (23 a bassa e molto bassa intensità, 10 a media), due aree buffer e due repository per il combustibile. Artizzu ha posto l'accento sulla precisione lessicale, specificando che "o è combustibile o sono rifiuti, il fissile non è un rifiuto", sottolineando l'importanza delle parole in questo settore. Questi depositi, operativi da decenni e integrati nel territorio, non sostituiscono tuttavia la grande incompiuta del Deposito nazionale, uno snodo cruciale per completare il ciclo del decommissioning e, in prospettiva, per poter ospitare anche futuri impianti nucleari. È proprio in questo quadro che l'accordo con JAPC si lega al dibattito sul ritorno al nucleare in Italia. La filiera tecnologica che oggi firma protocolli internazionali sulla grafite è la stessa che custodisce le competenze industriali necessarie per qualsiasi ipotesi di nuovo programma elettronucleare. Questa filiera copre le quattro sezioni fondamentali di un impianto nucleare (isola nucleare, isola convenzionale, costruzione, balance of plant) ed è supportata da un sistema universitario che offre percorsi completi in ingegneria nucleare. A ciò si aggiunge la ricerca, guidata dall'ENEA, attiva sulla quarta generazione, tecnologie al piombo e reattori ad acqua. Artizzu ribadisce che decommissioning e nuovo nucleare sono "due binari paralleli che si integrano a vicenda e che si efficientizzano a vicenda". In un "mondo normale dove la produzione nucleare esiste", è consuetudine che impianti in dismissione, in esercizio e in fase di progettazione convivano nello stesso contesto, permettendo al personale di ruotare tra le diverse fasi, generando economie di scala e rafforzando una solida cultura industriale





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