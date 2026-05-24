Italia è tranne un boom del settore della medicina estetica

Tra i giovani, si tratta di un boom, con sette milioni che hanno fatto almeno un ritocco negli ultimi due anni.

Sette milioni di italiani negli ultimi due anni si sono sottoposti a un ritocco estetico, con particolare prevalenza tra gli under 25 dove la quota sale addirittura al 30%.

In questo nuovo scenario, la medicina estetica si configura come un business appena cominciato, dove il filler e il botulino vengono ora utilizzati come prodotti da consumo rapido, mentre le mini-cliniche e i medici a gettone si sono imposte come la porta d’accesso al mondo del benessere. Lo scenario è tuttora in crescita, con aumenti del 9% all’12% anno dopo anno, alimentato principalmente da interventi non invasivi come il filler, la tossina botulinica e il laser.

La tendenza in questo settore è quella dei medici-TikToker che promettono miracoli e vendono interventi come fossero offerte da Black Friday. Si prospetta quindi un boom di mercato per la medicina estetica in Italia, che farebbe registrare centinaia di milioni di euro all’anno, con un numero in rapida crescita di medici e cliniche in ogni angolo del territorio. Eppure, dietro questo boom c’è una giungla dove abusivi e improvvisati proliferano sulle piattaforme digitali e ci sono ancora troppi controlli.

Intanto, sui giovanitarget i social media, le immagini perfetti vendono l’idea della perfezione. La medicina estetica corregge più che mai un difetto, ingannando in questo processo chi si aspetta un consultorio in ottico, vero e proprio, non uno spazio ad hoc dove si consuma un prodotto qualsiasi. Il recente crollo non esiste una vera specializzazione in medicina estetica in Italia. Chiunque possa essere laureato in medicina può in teoria praticarla.

In questo modo si è in grado di creare una giungla dove fuoriescono sedicenti esperti, “chirurghi delle star” e operatore improvvisati che non hannoazała percorsi formativi adeguati





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