Italia: Emissioni CO2 in aumento del 5,8% nel 2025

Report Commissione: l'Italia peggiora tra i 27 Ue con +5,8% emissioni nette. Bruxelles richiede piano correttivo per il 2030 e investimenti immediati.

Il Climate Action Progress Report 2026 della Commissione europea, pubblicato il 9 novembre, segnala un netto peggioramento del bilancio ambientale italiano. Nell'anno 2025, le emissioni nette di gas serra in Italia sono cresciute del 5,8% rispetto al 2024. Questo incremento colloca l'Italia in ultima posizione tra i 27 Stati membri dell'Unione europea per performance climatiche. Di contro, la media continentale ha registrato una riduzione dell'1,6% nelle emissioni complessive. La relazione sottolinea come questa inversione di marcia richieda un'azione correttiva immediata da parte del governo italiano.

Le Dinamiche Del Settore Forestale

L'aumento del 5,8% non riflette esclusivamente un incremento delle emissioni industriali o dei trasporti, ma indica un cambiamento significativo nel settore dell'uso del suolo. La Commissione europea attribuisce la cause principale del deterioramento al bilancio negativo del comparto forestale e agricolo. Le foreste e i terreni agricoli hanno registrato una minore capacità di assorbimento della CO2 rispetto agli anni precedenti. Questo squilibrio ha annullato i progressi realizzati negli altri settori economici del paese. Il dato evidenzia come la gestione del territorio giochi un ruolo fondamentale nel conteggio nazionale delle emissioni nette.

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Confronto Tra Paesi Membri

Il quadro europeo mostra divari marcati tra le performance dei diversi stati membri. Diciannove paesi hanno registrato una diminuzione delle emissioni nette nel 2025. La Slovenia guida la classifica con un taglio del 13,7% delle emissioni. La Svezia ha chiuso al secondo posto con una riduzione dell'11,3%, seguita dalla Bulgaria con un calo del 7,4%. L'Italia si trova al contrario dell'ottavo posto per gli aumenti, superando Portogallo e Spagna. Il Portogallo ha registrato un incremento del 4,2% delle emissioni, mentre la Spagna ha visto un aumento del 2,2%. Questi dati confermano una frammentazione significativa negli obiettivi climatici continentali.

Implicazioni Del Regolamento Effort Sharing

L'Italia figura nella lista dei nove stati membri che non stanno rispettando gli impegni del regolamento sulla condivisione degli sforzi. Questo quadro normativo disciplina trasporti, edifici, agricoltura e gestione dei rifiuti. La Commissione ha identificato Austria, Croazia, Cipro, Germania, Irlanda, Lituania, Malta e Svezia come altri paesi in difficoltà. Per questi stati, Bruxelles ha richiesto la presentazione di piani d'azione correttivi specifici. L'obiettivo è accelerare gli interventi e gli investimenti necessari per ridurre le emissioni. Le misure attuali risultano insufficienti per garantire il rispetto degli obblighi europei stabiliti per il 2030.

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Proiezioni ECCO E Costi Economici

Un'analisi del think tank italiano ECCO, basata sulle proiezioni Ispra, stima un accumulo di emissioni eccedenti i limiti per circa 30 milioni di tonnellate di CO2 equivalente tra il 2021 e il 2025. Il deficit potrebbe raggiungere i 39 milioni di tonnellate entro il 2030. Per compensare questa carenza, l'Italia potrebbe dover acquistare quote di emissione da altri paesi. ECCO prevede un esborso potenziale compreso tra 3,8 e 5,7 miliardi di euro. Questa stima non tiene conto delle flessibilità normative che potrebbero ridurre il deficit finale. Il costo economico per il paese si configura quindi come un rischio finanziario significativo.

Dipendenza Dal Gas E Competitività

La vulnerabilità economica italiana è accentuata dalla forte dipendenza dal gas naturale per la produzione di elettricità. I dati del 2026 mostrano che il gas ha determinato il prezzo all'ingrosso dell'elettricità nell'89% delle ore considerate. In Spagna, questa percentuale è stata appena del 15%. La differenza è cruciale per le famiglie e le imprese nazionali. Il prezzo dell'energia resta legato alle centrali più costose, spesso a gas. I paesi con quote maggiori di rinnovabili e nucleare risultano meno esposti alle oscillazioni dei mercati. Questa struttura incide direttamente sulla competitività industriale e sui costi delle bollette domestiche.