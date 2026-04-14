Italia Femminile: Sfida Cruciale in Serbia per le Qualificazioni al Mondiale

L'Italia affronta la Serbia in una partita decisiva per il girone di qualificazione al Mondiale femminile. Le formazioni, le dichiarazioni dei protagonisti e le ultime notizie dal mondo del calcio italiano.

Terza giornata delle qualificazioni al Mondiale femminile e per l' Italia , in trasferta contro la Serbia a Leskovac, si preannuncia una partita cruciale. La posta in gioco è alta: la vittoria è fondamentale per mantenere vive le speranze di qualificazione. L'allenatore Soncin effettua delle modifiche nella formazione titolare, con l'inserimento di Soffia in difesa e un tridente offensivo composto da Glionna e Dragoni, a supporto di Girelli. La Serbia , guidata dal CT Lidjia Stojkanovic, schiera tra le sue fila la milanista Stokic. Le formazioni ufficiali rivelano un confronto tattico interessante, con entrambe le squadre che si affidano al modulo 4-3-3. La partita si prospetta intensa e combattuta, con l' Italia che dovrà dimostrare carattere e determinazione per superare l'ostacolo serbo e conquistare i tre punti necessari per proseguire il cammino verso il Mondiale .

Non si limita alla partita Serbia-Italia l'attenzione delle qualificazioni al Mondiale femminile. La giornata odierna è ricca di incontri che definiranno i destini di molte nazionali. Il calcio femminile continua a crescere e a catturare l'interesse degli appassionati, offrendo un livello di competizione sempre più elevato. L'Italia, consapevole della difficoltà della sfida, si prepara ad affrontare la Serbia con la massima concentrazione, puntando a sfruttare al meglio le proprie qualità e a mettere in campo una prestazione convincente. L'importanza di questo match è sottolineata anche dalle dichiarazioni di Dragoni, che esprime chiaramente l'ambizione della squadra di raggiungere il Mondiale e di ottenere una spinta positiva dal superamento di questo ostacolo. Le aspettative sono alte, e i tifosi italiani sperano in una vittoria che possa dare nuovo slancio alla nazionale femminile.

In aggiunta alle notizie sul campo, il mondo del calcio offre spunti di riflessione e di dibattito su diversi fronti. Il mercato, le strategie societarie, le dinamiche tra allenatori e giocatori sono sempre al centro dell'attenzione. Il giornalista Gianluca Di Marzio analizza la domenica d'oro di De Rossi tra le fila di Genoa e Ostiamare. Le dichiarazioni dell'agente di Calhanoglu confermano la sua soddisfazione all'Inter, smentendo trattative con altri club. Si discute anche del futuro degli allenatori, con un possibile valzer di panchine in Serie A. Inoltre, l'attenzione si concentra sulla situazione di alcuni club, come l'Avellino, e su questioni come gli stadi e le prospettive future. L'assemblea della Lega B ha definito le date dei playoff e dei playout per la stagione sportiva 26/27, delineando il calendario. Infine, le preoccupazioni per l'infortunio del portiere Martinelli della Sampdoria e la delicata situazione della Ternana, con le dichiarazioni di Garetto e Binda, completano il quadro di un calcio italiano sempre in movimento.





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