Italia-Francia 3-1 a San Siro, le reazioni di Raymond Domenech

L'Italia batte la Francia 3-1 a San Siro davanti a 70 mila spettatori, mentre l'ex ct francese Raymond Domenech commenta sui social con toni polemici.

La Nazionale italiana ha battuto la Francia 3-1 allo stadio San Siro di Milano, davanti a circa 70 mila spettatori. Al centro delle polemiche successive al match c'è Raymond Domenech, 74 anni, ex commissario tecnico della Francia, oggi opinionista per il gruppo editoriale L'Équipe, che ha commentato la partita sul social network X.

Tra il pubblico del San Siro era presente anche il pilota di Formula 1 Kimi Antonelli, che ha applaudito gli azzurri insieme alla folla. La sfida ha assunto un significato particolare per il tifo italiano, perché arriva a vent'anni di distanza dalla finale dei Mondiali del 9 luglio 2006 disputata a Berlino.

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Italia-Francia 3-1: il risultato allo stadio San Siro

L'Italia ha superato la Francia per 3-1 nello stadio San Siro, con un successo che ha sorpreso anche gli osservatori più prudenti. Il punteggio parziale di 1-1 è stato il momento in cui Domenech ha pubblicato il primo commento sul proprio profilo X.

Il risultato finale ha portato la Nazionale italiana a superare nettamente gli avversari transalpini. Per i tifosi presenti a Milano, la vittoria ha rappresentato una reazione d'orgoglio dopo una partita che aveva visto la squadra azzurra rimettersi in corsa con il gol del pareggio.

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Il successo degli azzurri è arrivato davanti a uno stadio pieno, con una cornice di pubblico che ha accompagnato la squadra fino al fischio finale. L'applauso del pubblico, condiviso anche da Kimi Antonelli, ha sottolineato il clima di festa vissuto a San Siro.

Le parole di Raymond Domenech sui social

Raymond Domenech ha commentato il pareggio dell'Italia su X scrivendo che il risultato andava ben oltre le più rosee aspettative degli italiani. Nel suo messaggio, l'ex ct ha affermato che la squadra appariva debole in ogni reparto.

Domenech ha inoltre sottolineato il livello tecnico della partita, parlando di una quantità di errori su passaggi semplici che ha definito davvero allarmante. Secondo il suo giudizio, la prestazione azzurra non aveva la qualità necessaria per una sfida di questo livello.

Dopo il 3-1 finale, Domenech ha pubblicato un secondo messaggio chiedendosi come fosse possibile che la Francia avesse perso completamente la bussola in quel modo. Nel post ha anche sostenuto che le lacune difensive della nazionale francese avevano trovato conferma nel risultato.

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Nel commento conclusivo, l'opinionista ha collegato la prestazione di Michael Olise alla reazione dei francesi, scrivendo che il calciatore si era spento e che la Francia era andata fuori giri, aggiungendo che il calcio è semplice. Nel suo intervento non sono comparse congratulazioni per la Nazionale italiana.

Il ricordo della finale del 2006 a Berlino

Il rapporto tra Domenech e l'Italia è legato alla finale dei Mondiali disputata il 9 luglio 2006 a Berlino, vinta dagli azzurri ai calci di rigore. Lo stesso Domenech, allora commissario tecnico della Francia, non ha mai dimenticato quella sconfitta.

Secondo quanto riportato, l'ex ct francese si era arrabbiato in modo particolare per l'arbitraggio, in particolare per l'espulsione del fuoriclasse Zidane, oggi attuale ct della formazione transalpina. A suo avviso, a far infuriare la panchina francese era stato l'uso del monitor a bordo campo da parte del quarto uomo, che aveva portato arbitro e guardalinee a espellere il giocatore.

Le nuove dichiarazioni di Domenech si inseriscono quindi in una lunga storia di rivalità, in cui il ricordo di quella notte di Berlino continua a influenzare il modo in cui l'ex ct valuta le prestazioni della Nazionale italiana.