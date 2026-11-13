Italia-Francia, Mancini furioso con Sebastiano Esposito per il rigore sbagliato

Italia-Francia: Mancini contesta Sebastiano Esposito per il rigore sbagliato sull'1-1, mentre il fratello Pio, autore di due gol, lo difende nel dopopartita.

Nella partita tra Italia e Francia vinta dagli azzurri, il commissario tecnico Roberto Mancini ha contestato duramente l'attaccante del Sassuolo Sebastiano Esposito dopo il rigore sbagliato sul punteggio di 1-1. Secondo quanto riportato, il ct gli ha chiesto spiegazioni sul motivo per cui avesse deciso di tirare il penalty, con una domanda diretta: 'Chi ti ha detto di tirarlo?'. Nel dopopartita il fratello Pio Esposito ha preso le difese di Sebastiano.

Il rigore sbagliato e la contestazione del ct

Roberto Mancini ha contestato a Sebastiano Esposito la scelta di calciare il rigore, prima ancora dell'esito della conclusione. Il primo dei due calci di rigore concessi dall'arbitro è stato affidato all'attaccante del Sassuolo, che ha cercato una conclusione potente di collo esterno.

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Il pallone è finito fuori e la reazione di Mancini è stata immediata: il ct si è girato con stizza verso i propri collaboratori, chiedendo spiegazioni sul perché a tirare fosse stato proprio lui. In una partita ad alta tensione, la scelta del rigorista pesa quanto l'esecuzione, e questo spiega la protesta del commissario tecnico.

Sebastiano Esposito è stato sostituito poco dopo l'errore. Mentre tornava verso la panchina, Frattesi ha segnato il gol del 2-1 per l'Italia.

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Sebastiano Esposito ha provato a spiegare a Roberto Mancini le ragioni che lo avevano portato ad assumersi la responsabilità del tiro. Il commissario tecnico lo ha affrontato con una contestazione esplicita, senza accettare quelle motivazioni.

Pio Esposito difende il fratello nel dopopartita

Pio Esposito ha difeso il fratello Sebastiano nel dopopartita, sostenendo che fosse il giocatore della squadra con la percentuale più alta di rigori segnati. Il racconto dell'attaccante collega la difesa del fratello al risultato della serata.

Pio Esposito ha realizzato il secondo rigore concesso nel corso della gara e ha segnato due gol decisivi per il successo azzurro. Ha spiegato che la sua rete era legata al dispiacere provato per il fratello, dicendo in sostanza che quel giorno era andata male a Sebastiano e che, segnando, aveva voluto segnare anche per lui.

Mancini e Sebastiano dopo la vittoria azzurra

La vittoria non ha placato la rabbia di Roberto Mancini nei confronti di Sebastiano Esposito. Il ct ha mantenuto una posizione critica anche dopo il risultato favorevole alla Nazionale Italiana.

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A fine partita Sebastiano Esposito, convinto che il successo avesse ammorbidito l'atteggiamento del commissario tecnico, ha cercato nuovamente un chiarimento con lui. Il tentativo, come riportato, non ha cancellato la tensione emersa durante la gara, che resta legata alla scelta del rigorista più che al suo esito.

La sequenza dei fatti mostra due momenti distinti: il rigore sbagliato sull'1-1 da parte di Sebastiano Esposito, seguito dal gol del 2-1 di Frattesi, e il contributo decisivo di Pio Esposito con i suoi due gol. Il episodio del dischetto resta così il punto più controverso di una serata chiusa con la vittoria dell'Italia.