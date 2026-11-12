Italia-Francia Nations League: Squadre, Orari e Probabili Formazioni

L'Italia di Roberto Mancini sfida la Francia di Zinedine Zidane allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano per la Nations League. Ecco formazioni e dettagli.

La Nazionale Italiana di calcio, guidata dal ct Roberto Mancini, torna a giocare oggi, giovedì 12 novembre. Gli Azzurri ospitano la Francia nello stadio Giuseppe Meazza di Milano. L'incontro fa parte del campionato di Nations League e ha un'importanza cruciale per il girone.

Cronaca della Sfida e Contesto del Girone

La partita è fissata per le ore 20.45 di oggi. Questo scontro diretto rappresenta il ritorno dello stesso match disputato un mese fa in Francia. In quell'occasione, la Nazionale Italiana pareggiò per 1-1 con i Bleus, allenati allora da Zinedine Zidane. Il gol del vantaggio francese di Michael Olise fu replicato da Alessandro Bastoni per gli Azzurri.

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Al momento, la Francia guida il gruppo A con 10 punti totalizzati. L'Italia occupa la seconda posizione con 7 punti. Seguono il Belgio a quota 6 punti e la Turchia a zero punti. La vittoria odierna potrebbe ridisegnare la classifica finale del girone in modo significativo.

Probabili Formazioni e Dispositivi Tecnici

La Nazionale Italiana schiererà probabilmente un modulo a quattro retrovisori con tre centrocampisti. In porta si confermano i paraggi di Gianluigi Donnarumma. La difesa vedrà insieme Kayode, Alessandro Bastoni e Riccardo Calafiori, con Andrea Cambiaso sulla fascia. I centrocampisti saranno Nicolo Barella, Sandro Tonali e Mohamed Fares Doumbia. In attacco, Roberto Mancini potrebbe affidarsi a un tridente composto da Mattia Vergara, Pietro Esposito e Samuel Esposito.

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La Francia opterà invece per un assetto difensivo a quattro con due mediani. Emmanuel Maignan sarà il portiere titolari della nazionale transalpina. La linea difensiva includera Leny Yoro, Dayot Upamecano e William Saliba, con Mattijs Degryse e Benjamin Pavard sulla destra. Nel centrocampo, Aurelien Tchouameni ed Adrien Rabiot faranno da spina dorsale. L'attacco punterà sulla velocità e tecnica di Kylian Mbappe, supportato da Khéphren Thuram e Randal Kolo Muani.

Dettagli Logistici e Diffusione Televisiva

Gli spettatori in Italia potranno seguire la gara in chiaro. La Rai detiene i diritti di trasmissione per tutte le partite della Nazionale Italiana in questa edizione della Nations League. La partita sarà trasmessa da Rai1, garantendo un'ampia copertura nazionale. Non sarà necessaria alcuna abbonamento per seguire l'evento in diretta televisiva.

Oltre alla trasmissione tradizionale, l'incontro sarà disponibile in streaming. L'accesso al servizio RaiPlay è gratuito e compatibile con smart TV, smartphone e tablet. Questa opzione digitale permette di seguire ogni azione del match in mobilità. La scelta di rendere la partita accessibile su più piattaforme riflette l'importanza dell'evento per il pubblico sportivo italiano.

Analisi del Duello Tattico e Obiettivi

Questo incontro rappresenta un test decisivo per entrambe le nazionali. La Francia cerca di mantenere il primato nel girone A. L'Italia punta a recuperare terreno e superare il distacco dalla vetta. La vittoria a Milano sarebbe un risultato strategico per entrambe le squadre. I dettagli tattici e le formazioni ufficiali saranno confermati poco prima dell'inizio.